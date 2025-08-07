HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Sociedad

Puente Piedra tendrá su primera universidad: ¿qué carreras de alta demanda se enseñará y dónde estará ubicado?

Esta universidad en Puente Piedra ofrecerá más de diez carreras de alta demanda, beneficiando a más de 4.000 jóvenes de la zona. Además, implementará un sistema de estudios semipresenciales para quienes ya trabajan.

La municipalidad ya otorgó las licencias necesarias para la construcción y funcionamiento de la primera universidad en Puente Piedra.
La municipalidad ya otorgó las licencias necesarias para la construcción y funcionamiento de la primera universidad en Puente Piedra. | Foto: composición LR/Andina

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, anunció que la primera universidad del distrito comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2026 (entre enero y marzo). Al respecto, es necesario mencionar que la nueva institución se ubicará en el kilómetro 30 de la Panamericana Norte, cerca del Mercado Huamantanga.

Del mismo modo, Espinoza detalló que la Universidad Autónoma del Perú ofrecerá doce carreras de alta demanda en su nuevo campus, beneficiando a más de 4.000 jóvenes de la zona. En adición, el burgomaestre resaltó que la universidad implementará un sistema de estudios semipresenciales, diseñado especialmente para aquellos que ya se encuentran en el mercado laboral y deseen estudiar alguna profesión.

PUEDES VER: Pocos eligen esta carrera en Perú, pero es una de las que tiene mayor demanda laboral y sus egresados ganan más de S/ 7.000 mensuales

lr.pe

Estas son las carreras de alta demanda que se enseñarán en la Universidad Autónoma del Perú, ubicada en Puente Piedra

De acuerdo con Espinoza, en la Universidad Autónoma del Perú (sede Puente Piedra) se formará a los estudiantes en las siguientes carreras profesionales:

  • Administración de Empresas
  • Administración y Marketing
  • Administración y Negocios Internacionales
  • Contabilidad
  • Enfermería
  • Farmacia y Bioquímica
  • Psicología
  • Obstetricia
  • Derecho
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Software
  • Educación Inicial

PUEDES VER: Esta universidad de Perú dejará de funcionar en agosto de 2025 tras más de 18 años de creación: Sunedu le denegó el licenciamiento

lr.pe

Municipalidad de Puente Piedra ya otorgó licencia de construcción y funcionamiento para la primera universidad

El burgomaestre informó que se ha otorgado la licencia de construcción y, posteriormente, la de funcionamiento, con el fin de acelerar el proceso de atención. En tanto, la Universidad Autónoma del Perú ha comenzado las inscripciones para su nuevo campus, que abrirá sus puertas el próximo año.

El alcalde de Puente Piedra, Espinoza Rosales, destacó que el tiempo de traslado de los estudiantes hacia el Centro de Lima y otros distritos para acceder a centros de educación superior supera las dos horas y media. En este contexto, señaló que la primera universidad del distrito estará "a un paso de las viviendas de los jóvenes", resaltando la proximidad de esta nueva casa de estudios en la comuna.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Incumplió criterios de calidad, pero logró el licenciamiento de Sunedu tras 9 años: ¿qué pasó con esta universidad peruana?

Incumplió criterios de calidad, pero logró el licenciamiento de Sunedu tras 9 años: ¿qué pasó con esta universidad peruana?

LEER MÁS
Óscar López Arias admite que le hubiese gustado estudiar una carrera: "Lo he descubierto a los 47 años"

Óscar López Arias admite que le hubiese gustado estudiar una carrera: "Lo he descubierto a los 47 años"

LEER MÁS
Universidades prometidas por Dina Boluarte: solo una ha sido construida de las 11 anunciadas

Universidades prometidas por Dina Boluarte: solo una ha sido construida de las 11 anunciadas

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

LEER MÁS
Le quitó su arma y disparó contra el delincuente: así defendió su local un barbero en Villa El Salvador

Le quitó su arma y disparó contra el delincuente: así defendió su local un barbero en Villa El Salvador

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Ni Messi ni Di María: los 2 únicos campeones del mundo que figuran en la lista de candidatos al Balón de Oro 2025

Todo sobre el reparto de ‘Merlina’ 2: protagonistas, villanos y sorpresas

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Sociedad

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Leones del Barrio Chino: ¿qué representan y desde cuándo están en la entrada del arco de la calle Capón?

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Tensión por isla Santa Rosa EN VIVO: Gustavo Petro desde Leticia y en zona limítrofe arriban ministros de Estado

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota