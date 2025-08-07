Puente Piedra tendrá su primera universidad: ¿qué carreras de alta demanda se enseñará y dónde estará ubicado?
Esta universidad en Puente Piedra ofrecerá más de diez carreras de alta demanda, beneficiando a más de 4.000 jóvenes de la zona. Además, implementará un sistema de estudios semipresenciales para quienes ya trabajan.
El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, anunció que la primera universidad del distrito comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2026 (entre enero y marzo). Al respecto, es necesario mencionar que la nueva institución se ubicará en el kilómetro 30 de la Panamericana Norte, cerca del Mercado Huamantanga.
Del mismo modo, Espinoza detalló que la Universidad Autónoma del Perú ofrecerá doce carreras de alta demanda en su nuevo campus, beneficiando a más de 4.000 jóvenes de la zona. En adición, el burgomaestre resaltó que la universidad implementará un sistema de estudios semipresenciales, diseñado especialmente para aquellos que ya se encuentran en el mercado laboral y deseen estudiar alguna profesión.
Estas son las carreras de alta demanda que se enseñarán en la Universidad Autónoma del Perú, ubicada en Puente Piedra
De acuerdo con Espinoza, en la Universidad Autónoma del Perú (sede Puente Piedra) se formará a los estudiantes en las siguientes carreras profesionales:
- Administración de Empresas
- Administración y Marketing
- Administración y Negocios Internacionales
- Contabilidad
- Enfermería
- Farmacia y Bioquímica
- Psicología
- Obstetricia
- Derecho
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería de Software
- Educación Inicial
Municipalidad de Puente Piedra ya otorgó licencia de construcción y funcionamiento para la primera universidad
El burgomaestre informó que se ha otorgado la licencia de construcción y, posteriormente, la de funcionamiento, con el fin de acelerar el proceso de atención. En tanto, la Universidad Autónoma del Perú ha comenzado las inscripciones para su nuevo campus, que abrirá sus puertas el próximo año.
El alcalde de Puente Piedra, Espinoza Rosales, destacó que el tiempo de traslado de los estudiantes hacia el Centro de Lima y otros distritos para acceder a centros de educación superior supera las dos horas y media. En este contexto, señaló que la primera universidad del distrito estará "a un paso de las viviendas de los jóvenes", resaltando la proximidad de esta nueva casa de estudios en la comuna.
