Cómo usar el Código Único de Vivienda y completar el formulario virtual del Censo 2025

El INEI habilitó el censo digital, solo un mayor de edad que resida habitualmente y conozca los datos familiares puede llenarlo con el CUV y DNI.

Así puedes realizar tu censo en línea. Foto: Composición LR
Así puedes realizar tu censo en línea. Foto: Composición LR

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) implementó el censo en línea como alternativa al método presencial. Esta modalidad permite a un miembro responsable del hogar completar el cuestionario desde casa usando computadora, laptop, tablet o celular con conexión a internet.

El censo digital se activa si el empadronador no logra ubicar a los residentes tras varias visitas, si estos deciden no responder presencialmente o si solicitan voluntariamente hacerlo en línea. En cualquiera de estos casos, el personal dejará en la puerta una nota con el código único de vivienda (CUV), indispensable para el registro.

Con el CUV y tu DNI podrás realizar el cuestionario. Foto: INEI<br><br>

Con el CUV y tu DNI podrás realizar el cuestionario. Foto: INEI

Requisitos y pasos para completar el censo digital

Para acceder, se debe ingresar a la plataforma oficial del INEI, introducir el CUV de la nota de visita y el número de DNI del representante del hogar. Este debe ser mayor de edad, residir de forma habitual en la vivienda y conocer la información de todos los integrantes.

El cuestionario aborda condiciones del inmueble, servicios básicos, composición del hogar y características de cada persona. Al finalizar, el sistema emite un comprobante como constancia. El tiempo promedio para completarlo es de 35 minutos, dependiendo de la cantidad de residentes.

Contenido del cuestionario

El censo solicitará información sobre el tipo y estado de construcción de la vivienda, materiales usados en paredes, techos y pisos, número de ambientes, acceso a agua potable, electricidad, saneamiento y manejo de residuos. También se registrará la posesión de electrodomésticos, vehículos y acceso a tecnologías.

En el nivel personal, se incluirán datos como nombres, edad, sexo, lugar de nacimiento, nacionalidad, nivel educativo, actividad laboral, cobertura de salud y, en el caso de las mujeres, número de hijos nacidos vivos y su situación.

Asistencia y seguridad de datos

En caso de perder el CUV o tener problemas técnicos, se puede pedir ayuda a través de la línea de atención telefónica del INEI o escribiendo a censos2025@inei.gob.pe. También es posible recibir asistencia del empadronador si aún se encuentra en la zona.

El instituto recomienda completar el censo desde un dispositivo personal para garantizar la seguridad de la información, asegurando el resguardo de datos conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.

