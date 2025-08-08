Clima en Tumbes, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto

Le quitó su arma y disparó contra el delincuente: así defendió su local un barbero en Villa El Salvador LEER MÁS

Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado" LEER MÁS

Mujer viajó de Suecia a Perú para buscar a su madre biológica tras 53 años y se lleva gran sorpresa: "Necesitaba encontrarlos" LEER MÁS

Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud LEER MÁS

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC LEER MÁS