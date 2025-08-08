Clima en Cajamarca, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Cajamarca hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
BAMBAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
11ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
22ºC
11ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial por la tarde.
CAJABAMBA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
5ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
21ºC
10ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo cubierto por la noche con lluvia.
CAJAMARCA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 09 de agosto
21ºC
6ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con lluvia por la tarde.
CELENDIN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
4ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
19ºC
7ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con tendencia a lluvia ligera.
CHANCAY BAÑOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
31ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial por la tarde.
CHILETE - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
32ºC
16ºC
Cielo despejado por la mañana con tendencia a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 09 de agosto
31ºC
18ºC
Cielo con nubes dispersas hacia la madrugada variando a cielo nublado parcial al atardecer.
CHIRINOS - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
22ºC
13ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
23ºC
13ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo nublado por la tarde con lluvia.
CHOTA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
25ºC
10ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
26ºC
10ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial por la tarde.
CONTUMAZÁ - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
21ºC
5ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
21ºC
7ºC
Cielo nublado parcial durante el día variando a cielo cubierto por la noche con lluvia ligera.
COSPAN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
6ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde y por la mañana.
sábado, 09 de agosto
21ºC
8ºC
Cielo con nubes dispersas durante la noche a cielo nublado al atardecer variando a lluvia ligera.
CUTERVO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
17ºC
9ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
9ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial por la tarde.
ENCAÑADA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
0ºC
Heladas en las primeras horas de la mañana ; cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con lluvia.
GRANJA PORCÓN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
19ºC
-1ºC
Heladas por la mañana ; cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con lluvia ligera al atardecer.
sábado, 09 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo nublado parcial a cielo nublado durante el día con lluvia ligera.
JAEN - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
30ºC
15ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
31ºC
15ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo nublado por la tarde con lluvia.
LLAMA - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
27ºC
12ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
28ºC
12ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo con nubes dispersas durante el día con ráfagas de viento a cielo nublado parcial por la tarde.
SAN BENITO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
26ºC
13ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
24ºC
15ºC
Cielo con nubes dispersas a cielo nublado durante el día.
SAN IGNACIO - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
25ºC
16ºC
Cielo nublado variando a cielo nublado parcial durante el día.
sábado, 09 de agosto
26ºC
16ºC
Cielo nublado parcial variando a cielo nublado hacia el mediodía con ráfagas de viento a cielo nublado por la tarde con lluvia.
SAN MIGUEL DE PALLAQUES - CAJAMARCA
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
20ºC
8ºC
Cielo despejado a cielo con nubes dispersas durante el día con tendencia a lluvia ligera.
sábado, 09 de agosto
19ºC
9ºC
Cielo nublado parcial a cielo despejado durante el día con lluvia ligera.