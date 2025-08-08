Clima en Ayacucho, vía Senamhi: temperaturas máximas y mínimas por distritos este 8 de agosto
Revisa AQUÍ el clima de Ayacucho hoy, viernes, 08 de agosto, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).
Clima en Ayacucho, vía Senamhi HOY, 8 de agosto | Clima y pronóstico del tiempo en Lima y regiones del Perú, según Senamhi
ANCO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
6ºC
Cielo con nubes dispersas durante el día.
sábado, 09 de agosto
18ºC
7ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
AYACUCHO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
24ºC
9ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
24ºC
10ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
CORACORA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
18ºC
3ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con descenso de temperatura diurna.
sábado, 09 de agosto
18ºC
2ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con descenso de temperatura diurna.
HUAC-HUAS - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
17ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde variando a cielo con nubes dispersas al atardecer con descenso de temperatura diurna.
sábado, 09 de agosto
17ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde variando a cielo con nubes dispersas al atardecer con descenso de temperatura diurna.
HUANCAPI - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
24ºC
2ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
24ºC
4ºC
Cielo nublado parcial por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
HUANTA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
29ºC
8ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.
PAUCARAY - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
24ºC
5ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde.
sábado, 09 de agosto
22ºC
6ºC
Cielo cubierto por la mañana variando a cielo nublado por la tarde con tendencia a lluvia ligera.
PAUZA - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
23ºC
7ºC
Cielo despejado por la mañana y por la tarde variando a cielo con nubes dispersas al atardecer.
sábado, 09 de agosto
23ºC
8ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde.
PUQUIO - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con descenso de temperatura diurna.
sábado, 09 de agosto
19ºC
4ºC
Cielo despejado por la mañana variando a cielo nublado parcial por la tarde con descenso de temperatura diurna.
VILCASHUAMÁN - AYACUCHO
|Fecha
|Máx.
|Min.
Descripción
viernes, 08 de agosto
19ºC
-2ºC
Cielo despejado durante el día.
sábado, 09 de agosto
19ºC
0ºC
Cielo nublado por la mañana variando a cielo despejado por la tarde.