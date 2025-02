Las autoridades aún no brindan una información oficial sobre el motivo de la coloración rojiza del río. Foto: composición LR/X

El color rojo en las aguas del río Rímac ha ocasionado alarma entre los ciudadanos de Lima. A tres días de registrarse este fenómeno, las autoridades aún no han brindado una explicación oficial sobre la causa. Sin embargo, vecinos de la zona han señalado a la industria textil como una posible responsable de la contaminación.

Ciudadanos de Campoy y Huachipa han reportado en diversas ocasiones cambios de color en el agua del río, y aseguran que este, en diversas ocasiones, ha presentado tonalidades azul oscuro, negro e incluso residuos espumosos. "Siempre me he topado con el río de color, entre azul oscuro a veces negro", declaró un residente en el programa Ocurre Ahora de ATV Noticias. Según las denuncias, lavanderías y talleres textiles ubicados en los márgenes del río podrían verter desechos químicos directamente en el cauce.

Rastro de telas y posibles motivos de contaminación

Durante un recorrido por la ribera del río Rímac, se hallaron fragmentos de tela roja y rosada cerca de viviendas que funcionan como talleres textiles. Estos hallazgos refuerzan la teoría de que los vertimientos industriales podrían alterar la calidad del agua.

Al respecto, expertos indicaron que la contaminación con desechos químicos provenientes de la industria textil puede afectar la salud de la población, debido a que podría provocar afecciones en la piel y problemas gastrointestinales. "El agua pierde su potabilidad y no puede utilizarse para consumo humano", indicaron especialistas.

Sedapal y las pruebas de calidad del agua

Ante la preocupación ciudadana, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) aseguró que el suministro de agua potable en Lima y Callao no se ha visto afectado. "No hemos encontrado ninguna variación en la calidad del agua que distribuimos", informaron en un comunicado. Además, indicaron que a la altura de Atarjea y Huachipa, el río Rímac presenta la "turbidez habitual de la temporada" y no registra coloraciones inusuales.

Mientras tanto, la Autoridad Nacional del Agua (ANA), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) han tomado muestras del agua para su análisis. Sin embargo, hasta el momento, los resultados no han sido publicados, lo que genera incertidumbre entre los vecinos y ambientalistas.

Contaminación en el río Rímac

Este no es la primera vez que el río Rímac sufre una alteración en su coloración. En octubre del año pasado, un fuerte olor y una tonalidad oscura en sus aguas encendieron las alarmas sobre la calidad del recurso hídrico. En aquella ocasión, Sedapal reportó la presencia de contaminantes fuera de lo común.

Yolanda Andía Cárdenas, gerenta de Producción y Distribución Primaria de Sedapal, advirtió en una entrevista que el río Rímac presenta niveles elevados de metales pesados como arsénico, plomo y aluminio. "El agua estaba turbia y negra, con un olor fétido. No podía procesarse para potabilización", detalló.