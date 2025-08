El 3 de diciembre del 2010, Ninasqui Barrios, alias 'Loco Bomba', ingresó al banco BBVA, ubicado en Gamarra y ejecutó un asalto que generó gran conmoción en la capital. Pese a que accedió por la puerta principal, no fue identificado como una amenaza por el personal de seguridad ni por los efectivos policiales presentes.

Una vez dentro, realizó un disparo, dejó un maletín que aparentaba contener un explosivo y anunció el secuestro de las 33 personas presentes, entre ellas tres menores de edad. Las grabaciones muestran que intentó cerrar la puerta del banco en reiteradas ocasiones y evidenció un estado de ansiedad.

Ruiz Wilfredo Ninasqui Barrios, nacido en Yauyos fue el autor del secuestro en el Banco Continental a los 29 años. En su perfil de la red social Hi5, se describía como físico e inventor, con interés en la ciencia, la física y las matemáticas. A lo largo de su vida, mostró una obsesión por crear artefactos caseros, entre ellos, una bomba que utilizó durante el asalto.

Ninasqui realizó el servicio militar, pero desertó y contaba con licencia para portar armas, lo que sugeriría su posible vinculación con actividades de seguridad. Aunque no tenía antecedentes criminales relevantes, Ninasqui tuvo varios conflictos con las autoridades. Fue dado de baja del servicio militar antes de completar su formación y en 2009 atropelló y mató al esposo de su ex pareja, un hecho que no fue investigado a fondo.

Durante el secuestro, que se extendió por alrededor de siete horas, formuló exigencias específicas: S/2 millones en billetes de 100 dólares, una motocicleta con motor de 400 cilindradas, 60 esposas con sus respectivas llaves y un helicóptero con capacidad para seis personas. Asimismo, advirtió que revisaría cada billete y los vehículos solicitados para asegurarse de que no tuvieran dispositivos de rastreo.

Previo al inicio de las negociaciones, Ninasqui disparó a un joven de 19 años, identificado como Frank Toratto Olórtegui y agredió con la empuñadura de su arma Janeth Días, una mujer embarazada de ocho meses. En medio de las amenazas, advirtió que detendría la vida de los rehenes uno por uno si sus condiciones no eran cumplidas.

Ante la gravedad de la situación, la Policía Nacional del Perú analizó el pleno de la agencia y encontró una ventana en la parte posterior del local que permitía el acceso a una sala contigua a donde se hallaban las personas retenidas. Mientras un helicóptero sobrevolaba a baja altura para encubrir el rudo de una sierra eléctrica, un grupo de francotiradores ingresó por la abertura.

Uno de ellos disparó al agresor, quien fue trasladado al Hospital Dos de Mayo y falleció dos horas más tarde. Finalmente, las personas secuestradas fueron evacuadas y recibieron atención médica. En el caso de Díaz y Toratto, ambos fueron derivados a un centro de salud debido a las lesiones sufridas.