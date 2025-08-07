Campaña de salud gratuita en Lima: conoce fecha, horarios y especialidades médicas que atenderán en EsSalud
Con motivo de su 89° aniversario, EsSalud lanzará una feria gratuita de salud integral que se realizará en Lima y diversas regiones del país para todo público.
EsSalud realizará este viernes 8 de agosto una feria gratuita de salud integral que se llevará a cabo en Lima y en distintas regiones del país. La actividad ofrecerá atención médica preventiva, orientación especializada y diversos servicios de salud para toda la familia.
La actividad central tiene como hora de inicio las 8:00 a.m. en Playa Miller, ubicada en el cruce de los jirones Domingo Cueto y Playa Miller, en Jesús María. Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a una amplia gama de servicios, como consultas médicas, consejería en salud, vacunación, charlas informativas y orientación sobre el uso de plataformas digitales de EsSalud. Además, informaron que este evento se replicará en las redes asistenciales de EsSalud en todo el territorio nacional.
¿Qué especialidades atenderán este viernes 8 de agosto en la campaña gratuita?
De acuerdo al presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, más de 20 áreas técnicas y especializadas participarán en esta jornada, en Lima y regiones. En este sentido, brindará atención en:
- Medicina general
- Psicología infantil y adulta
- Salud bucal
- Nutrición
- Vacunas contra la influenza, neumococo y hepatitis B
- Tamizajes para diabetes y enfermedades cardiovasculares.
Además, la jornada incluirá apoyo en herramientas digitales como teleconsultorios en medicina general, el asistente nutricional Nutribot EsSalud y la plataforma educativa Teleduca. Los asistentes también recibirán información sobre EsSalud en Línea, la Línea 107 y los canales de atención digital. Además, se orientará al público sobre los derechos del asegurado, según informaron en un comunicado oficial.
Campaña gratuita de EsSalud será accesible para todo público
El FestiSalud contará con un circuito accesible especialmente diseñado para atender a adultos mayores, personas en proceso de rehabilitación y otros grupos. Durante el evento, se ofrecerá información personalizada y apoyo específico para estas poblaciones, asegurando una experiencia inclusiva y cómoda para todos los asistentes.
Además, la jornada incluirá diversas actividades lúdicas, sorteos y juegos interactivos, promoviendo así el bienestar integral de la comunidad. Según el titular de EsSalud, el propósito de esta campaña es acercar los servicios a la comunidad y fortalecer la prevención en salud entre los asegurados.
