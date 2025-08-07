HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa
Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     Petro no reconoce soberanía del Perú sobre la Isla Santa Rosa     
Sociedad

Campaña de salud gratuita en Lima: conoce fecha, horarios y especialidades médicas que atenderán en EsSalud

Con motivo de su 89° aniversario, EsSalud lanzará una feria gratuita de salud integral que se realizará en Lima y diversas regiones del país para todo público.


EsSalud presenta campaña gratuita en Lima con atención en más de 20 servicios
EsSalud presenta campaña gratuita en Lima con atención en más de 20 servicios | EsSalud

EsSalud realizará este viernes 8 de agosto una feria gratuita de salud integral que se llevará a cabo en Lima y en distintas regiones del país. La actividad ofrecerá atención médica preventiva, orientación especializada y diversos servicios de salud para toda la familia.

La actividad central tiene como hora de inicio las 8:00 a.m. en Playa Miller, ubicada en el cruce de los jirones Domingo Cueto y Playa Miller, en Jesús María. Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a una amplia gama de servicios, como consultas médicas, consejería en salud, vacunación, charlas informativas y orientación sobre el uso de plataformas digitales de EsSalud. Además, informaron que este evento se replicará en las redes asistenciales de EsSalud en todo el territorio nacional.

PUEDES VER: EsSalud presenta aplicativo para sacar citas desde celulares y brindar atención personalizada: ¿cómo funciona y a qué especialidades se accederán?

lr.pe

¿Qué especialidades atenderán este viernes 8 de agosto en la campaña gratuita?

De acuerdo al presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, más de 20 áreas técnicas y especializadas participarán en esta jornada, en Lima y regiones. En este sentido, brindará atención en:

  • Medicina general
  • Psicología infantil y adulta
  • Salud bucal
  • Nutrición
  • Vacunas contra la influenza, neumococo y hepatitis B
  • Tamizajes para diabetes y enfermedades cardiovasculares.

Además, la jornada incluirá apoyo en herramientas digitales como teleconsultorios en medicina general, el asistente nutricional Nutribot EsSalud y la plataforma educativa Teleduca. Los asistentes también recibirán información sobre EsSalud en Línea, la Línea 107 y los canales de atención digital. Además, se orientará al público sobre los derechos del asegurado, según informaron en un comunicado oficial.

PUEDES VER: Grave escasez de mamógrafos pone en riesgo a millones de mujeres en el país

lr.pe

Campaña gratuita de EsSalud será accesible para todo público

El FestiSalud contará con un circuito accesible especialmente diseñado para atender a adultos mayores, personas en proceso de rehabilitación y otros grupos. Durante el evento, se ofrecerá información personalizada y apoyo específico para estas poblaciones, asegurando una experiencia inclusiva y cómoda para todos los asistentes.

Además, la jornada incluirá diversas actividades lúdicas, sorteos y juegos interactivos, promoviendo así el bienestar integral de la comunidad. Según el titular de EsSalud, el propósito de esta campaña es acercar los servicios a la comunidad y fortalecer la prevención en salud entre los asegurados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Hijos mayores de 18 años sí pueden afiliarse el seguro médico de EsSalud en 2025: este son los requisitos

Hijos mayores de 18 años sí pueden afiliarse el seguro médico de EsSalud en 2025: este son los requisitos

LEER MÁS
EsSalud presenta aplicativo para sacar citas desde celulares y brindar atención personalizada: ¿cómo funciona y a qué especialidades se accederán?

EsSalud presenta aplicativo para sacar citas desde celulares y brindar atención personalizada: ¿cómo funciona y a qué especialidades se accederán?

LEER MÁS
Investigan a coronel de la Policía Nacional por presunto abuso sexual

Investigan a coronel de la Policía Nacional por presunto abuso sexual

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

Pasajero cae de Metropolitano al abordar bus en Independencia y resulta herido: fue trasladado a un centro de salud

LEER MÁS
La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

La histórica avenida limeña reconstruida tras más de 90 años: costó más de 9 millones y pertenece al Patrimonio Cultural de la Nación

LEER MÁS
Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

Productos caídos de contenedores asiáticos tienen dueño, según la Marina de Guerra: "Está tipificado como robo agravado"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025, según el MTC

LEER MÁS
Une Callao con San Martín de Porres, pero es la avenida más corta de Lima: solo mide una cuadra y lleva el nombre de un héroe peruano

Une Callao con San Martín de Porres, pero es la avenida más corta de Lima: solo mide una cuadra y lleva el nombre de un héroe peruano

LEER MÁS
Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Sociedad

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos

Historiador sanmarquino asegura que conflicto por Isla Santa Rosa en Loreto se debe a fines comerciales: "El acuerdo fue ratificado, no hay nada que discutir"

Temblor en Perú HOY, 7 de agosto: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota