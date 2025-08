Beso quedó registrado en reunión online. Durante la sesión extraordinaria del consejo regional de San Martín, llevada a cabo de manera virtual el último 22 de julio, el consejero regional, Reter Ramos Reátegui, fue captado en el momento preciso en que se besa con su asistente, Ángela Marín Soto. Situación se habría dado al término de la asamblea.

Antes de registrarse el beso entre el consejero regional y su asistente durante la sesión de consejo, Ramos solicitó —a cuenta del Gobierno Regional de San Martín— por el plazo de 4 meses una camioneta 4x4 para movilizarse durante sus labores de fiscalización en la zona. No obstante, el pleno denegó dicho pedido.

Consejero regional de San Martín se pronunció tras el beso con su asistente durante sesión de consejo regional virtual

En declaraciones a Exitosa Noticias, Reter Ramos Reátegui ofreció sus descargos acerca de la escena que protagonizó con su asistente. "Para dejar en claro, yo estuve en sesión extraordinaria con fecha 22 de julio, como todos saben, ha sido una reunión pública donde todos estábamos con la cámara encendida".

Asimismo, Ramos indicó que no se besó con Ángela Marín Soto. "En este caso que quede claro que la señorita que se despide de mí, ella viene y se despide de manera cordial, no hay ningún beso como está interpretando la prensa. Del mismo modo agregó: "Ella viene, se despide y se va: ella estaba con casco porque ya no es horario laboral. Era 1:20 p. m. más o menos".

Tocache: central de rondas campesinas emitieron comunicado luego de los hechos vinculados a Reter Ramos Reátegui

El pasado 29 de julio, una semana después del incidente entre Ramos y su asistente Marín, la Central Única Provincial de las Rondas Campesinas de Tocache (Cunarc) se pronunció al respecto, y señalaron que "la actitud propagada a través de un video del actual consejero regional por la provincia de Tocache desnaturaliza todo buen comportamiento de un funcionario público (...)".

La Cunarc también solicitó la intervención de las autoridades respectivas. "Emplazamos a la comisión de ética del consejo región a poner en buenos oficios sus funciones, porque no es un buen ejemplo a la ciudadanía y menos a nuestra juventud de actos contranatura que riñen las buenas costumbres establecidas en nuestros pueblos sanmartinenses (...)".

