Promesas de Boluarte en educación y salud alejadas de la realidad y sin enfatizar en lo urgente

Hoy, 28 de julio de 2025, la presidenta Dina Boluarte pronunció su último Mensaje a la Nación, que tuvo una duración de cuatro horas y diez minutos. En materia de salud, su discurso se centró en la construcción de cinco hospitales de alta complejidad, la lucha contra el cáncer, la anemia infantil, la salud mental, entre otros temas.

En cuanto a educación, puso énfasis en la construcción de escuelas bicentenario, colegios de alto rendimiento en regiones, la cobertura de materiales educativos, el nombramiento de docentes, entre otros compromisos. Pues bien, es tiempo de hacer una revisión de lo prometido y lo cumplido por la mandataria.

Lo que no se cumplió en el sector salud

Veamos. En su discurso, la mandataria volvió a prometer, por tercera vez, la construcción de cinco nuevos hospitales de alta complejidad bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno.

“Bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno está en marcha la construcción de cinco hospitales de alta complejidad: dos en el norte, como son el Hospital de Piura y el Hospital Regional de Trujillo, que están a cargo del Reino Unido y ya están en proceso de selección internacional de la empresa constructora”, dijo Boluarte.

“Al terminar nuestro gobierno, estos cinco hospitales de alta complejidad estarán en plena ejecución”, agregó.

¿Cumplió?. El exministro de Salud, Víctor Zamora, considera que no. Señala que existe una gran duda sobre la posibilidad real de que estas obras se pongan en marcha, ya que el discurso no detalla el grado de avance, sino que solo se limita a prometer que "se van a hacer". “Esto lo ha prometido en sus tres últimos discursos”, cuestionó.

Además, indicó que los acuerdos bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno no son tan transparentes como deberían ser. También criticó que en esta ocasión no se haya mencionado nada sobre los centros de salud. “El primer nivel de atención ha desaparecido del discurso, pese a que hay un escaso número de centros de salud en funcionamiento”, alertó a La República.

Seguro Integral de Salud (SIS)

En cuanto al Seguro Integral de Salud (SIS), Boluarte resaltó que la afiliación ha superado los 26 millones de personas. Sin embargo, en la práctica, muchos pacientes continúan enfrentando serias barreras de acceso y deficiencias en la calidad de los servicios médicos.

Sobre el tema, Zamora explicó que un sistema de salud sólido debería evitar que la población gaste de su bolsillo al enfermarse, comprando medicamentos o pagando radiografías de forma particular. Señaló que el Gobierno ha dicho que ha alcanzado un aseguramiento universal de más de 22 millones de personas, pero, precisó, que este logro comenzó con el expresidente Alberto Fujimori en los años noventa y culminó durante el gobierno de Martín Vizcarra. “Boluarte se está arrogando un logro que no le corresponde”, criticó.

Asimismo, señaló que en el discurso no se dijo nada sobre la compra de medicamentos, a pesar de que se estima que unas 250.000 personas caen en pobreza cada año por gastos de sus medicinas. “Este gobierno ha fracasado en proteger socialmente a las personas que enferman. La gente ha aumentado su gasto de bolsillo”, sostuvo.

Salud mental

En su discurso, la presidenta también puso énfasis en la salud mental, destacando la creación de nuevos centros comunitarios y programas escolares.

“Hoy, en el año 2025, contamos con 307 centros de salud mental comunitaria, 52 hospitales con unidades de hospitalización en salud mental y adicciones, 94 hogares protegidos, 11 equipos de salud mental móvil para personas en situación de calle o zonas dispersas, 6 servicios de salud mental en penales, y más de 1,700 establecimientos del primer nivel con profesionales de psicología”, aseguró.

No obstante, para el exministro Zamora, estos datos no son reales. Aseguró que, según cifras oficiales, existen actualmente alrededor de 286 centros de salud mental, no 307 como afirma el Gobierno. “Son cifras infladas”, advirtió.

Lucha contra el cáncer

En relación con la lucha contra el cáncer, la presidenta Boluarte aseguró en su Mensaje a la Nación que su gobierno ha triplicado el presupuesto destinado a esta enfermedad.

“Pasamos de 461 millones de soles en el año 2022 a cerca de 1,300 millones de soles en el presente año. Entre los años 2023 y 2025, un total de 39 servicios oncológicos fueron fortalecidos y se implementaron cuatro nuevas unidades oncológicas funcionales en Puno, Ayacucho, Huánuco y Moquegua”, sostuvo.

Sin embargo, Víctor Palacios Cabrejos, asesor principal de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguimiento al Control del Cáncer del Congreso, negó que el presupuesto se haya triplicado.

Explicó que el presupuesto adicional para el año 2025, destinado a la prevención y control del cáncer, fue incluso menor al aprobado en 2024. Agregó que la proyección presupuestal entre 2023 y 2025 había sido planificada desde 2022 como parte de una estrategia multianual para financiar el Plan Nacional de Cuidados Integrales del Cáncer, aprobado ese año sin un respaldo presupuestal real.

Además, lamentó que la ejecución presupuestal haya sido deficiente. “En 2024 se devolvieron 61 millones de soles por falta de capacidad de ejecución, y en lo que va de 2025 ya se han devuelto más de 56 millones”, advirtió a nuestro diario.

“Esto, pese a la enorme necesidad de equipos como aceleradores lineales, sistemas de radioterapia, medicina nuclear, tomógrafos, resonadores magnéticos y ecógrafos a nivel nacional”, agregó.

Palacios también recordó que los servicios oncológicos en el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales comenzaron a desarrollarse desde el año 2017, gracias a diversas estrategias impulsadas por la Dirección de Prevención y Control del Cáncer del Minsa. Estas incluían presupuesto para contratación de especialistas, mantenimiento de equipos e infraestructura.

No obstante, precisó que aún existe una limitada capacidad para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Sostuvo que los pacientes suelen esperar entre dos y tres meses para acceder a un procedimiento diagnóstico, y el acceso a servicios como medicina nuclear o radioterapia es aún más difícil.

Reveló que, en muchos casos, los pacientes terminan pagando de su bolsillo o esperando tanto tiempo que las posibilidades de cura disminuyen considerablemente.

Además, el especialista subrayó que el Estado aún tiene enormes vacíos en la inversión. "Hace falta fortalecer servicios de anatomía patológica, radiología, estudios genéticos y moleculares, especialmente para pacientes con leucemia, crear unidades especializadas en leucemias agudas, desarrollar centros de trasplante de médula ósea, y descentralizar los servicios oncológicos pediátricos y de radioterapia.

Lo que no se cumplió en el sector educación

Durante su extenso Mensaje a la Nación, uno de los primeros anuncios de la presidenta Dina Boluarte en materia educativa fue sobre infraestructura escolar.

“Hemos construido 41 Escuelas Bicentenario como parte del primer proyecto especial de inversión pública del sector Educación, ejecutado mediante un acuerdo Gobierno a Gobierno con el Reino Unido, en regiones como Callao, Junín, Ucayali y Lima Metropolitana. Más de 62 mil estudiantes aprenden en espacios modernos y seguros”, afirmó.

Al respecto, Idel Vexler, exministro de Educación, señaló que si bien la construcción de Escuelas Bicentenario es un proyecto acertado, la magnitud del problema educativo es mucho mayor, ya que en el Perú existen cerca de 20.000 instituciones educativas en situación deplorable que deben ser restituidas de manera urgente, y de las cuales no se mencionó nada en el discurso.

“Se necesita un plan de reconstrucción educativa con visión de corto, mediano y largo plazo, con el apoyo de la banca multilateral. Las escuelas deberían construirse en fases: al 2030 en el corto plazo, al 2035 en el mediano y al 2040 en el largo”, indicó.

Sobre el nombramiento de docentes Vexler también advirtió que el Ejecutivo necesita una voluntad política firme para evitar que el Congreso boicotee la meritocracia magisterial. Cuestionó que el Gobierno no se haya pronunciado con mayor contundencia frente a las iniciativas legislativas que pretenden nombrar docentes sin requisitos mínimos, que no ganaron plazas por concurso o cuya convocatoria ya concluyó.

“El Ejecutivo debe defender los concursos públicos como única vía de acceso a la Carrera Pública Magisterial, y oponerse a nombramientos por presión política”.

Asimismo, lamentó que en el discurso no se haya hecho énfasis en la educación intercultural bilingüe ni en los estándares necesarios para que un docente pueda enseñar en escuelas de ese enfoque.

“Para ingresar a una institución educativa intercultural bilingüe, el maestro debe pasar por concursos públicos y demostrar, entre otros requisitos, que domina una lengua originaria. Eso tampoco se mencionó”, criticó.

Maestros cesantes y jubilados

Otra gran omisión, según Vexler, fue la falta de mención a los maestros cesantes y jubilados, a pesar de sus constantes protestas en los últimos meses. “No hubo ni una sola palabra ni señal de esperanza para la dignificación progresiva de quienes dedicaron su vida al magisterio. El Ejecutivo mostró una clara insensibilidad social frente a ellos”, dijo.

Vexler también criticó que no se haya abordado la ausencia de una política educativa clara en temas como tutoría escolar y apoyo socioemocional, en un contexto en el que las secuelas emocionales y psicológicas postpandemia siguen afectando a miles de estudiantes.

“Se necesita restituir la Dirección Nacional de Tutoría y diseñar una estrategia para atender a los alumnos en el campo emocional y psicológico. Para eso, se requiere contratar progresivamente psicólogos escolares, no clínicos del Ministerio de Salud, sino especialistas formados desde el sector Educación”.

Finalmente, señaló que muchos colegios no cuentan con condiciones básicas de calidad, ni en infraestructura ni en materiales educativos. “Se habla de avances, pero la realidad que viven miles de estudiantes en zonas rurales y periurbanas es otra muy distinta”.