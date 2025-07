Este 27 y 28 de julio se llevará a cabo un nuevo paro nacional en el Perú. Las movilizaciones y protestas surgen en el marco del incremento de la ola de inseguridad: extorsión, actos de sicariato, cobros de cupo y más. Ante ello, la Asociación de Bodegueros del Perú se pronunció respecto a su participación en la iniciativa: no paralizarán sus actividades.

"Nosotros tenemos otra forma de trabajo. En el caso de nuestro, los paros nos afectan bastante, porque son momentos en los que nosotros vendemos, sobre todo 27 y 28. Son unos días en donde más se vende y no podemos parar", explicó Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, a La República.

Guía antiextorsión de bodegueros sin resultados

A la fecha, los bodegueros se apoyan de una guía que explica el paso a paso para imponer una denuncia en el caso de ser víctimas de amenazas. "En vista de eso, con los temas de la criminalidad que nos afectan, hemos sacado lo que es la guía antiextorsión que hemos trabajado con la Policía y el Ministerio del Interior para informar, para poder hacer denuncias", comentó Choy.

No obstante, no es suficiente para controlar o reducir los casos de criminalidad. Esto se debe a que, según el presidente del gremio, hay un promedio de 5.000 informes de bodegas extorsionadas hasta julio de 2025. "Casi ya nos acercamos a las 1.000 bodegas que han cerrado por estos temas. La gente no quiere denunciar por mucho miedo", dijo.

Bodegueros del Perú sobre el próximo mensaje de Dina Boluarte

Andrés Choy indicó que, desde la asociación, esperan que el Gobierno, a través del próximo mensaje a la Nación de Dina Boluarte, se pronuncie y tome medidas concretas y efectivas para detener la delincuencia que viene enfrentando el sector transporte: "Lo que nosotros esperamos es que haya más estrategias que ayuden a reducir estos índices de criminalidad". "Para ello, nosotros estamos viendo también otras formas para poder luchar contra la criminalidad que muy pronto vamos a avisar. Porque vemos que el Estado definitivamente no está obteniendo ningún tipo de resultados", aseveró.

Adicionalmente, el titular informó que, mientras tanto, los Bodegueros del Perú vienen trabajando conjuntamente con las autoridades ante la ola de crímenes. "Nosotros paramos permanentemente en contacto con las autoridades para hacer los seguimientos de los delincuentes y poner las denuncias. Estamos viendo varias organizaciones, instituciones del Estado para poder mejorar este tema de las denuncias (...) y poder denunciar también a los malos policías y los malos fiscales que no quieren aceptar las denuncias", acotó.

