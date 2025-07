Tras encontrarse detenido por 48 horas, Cesar Araujo, el hombre que ingresó al colegio Mater Purísima de Miraflores y que, según la Policía, habría tomado fotos y grabado videos a menores, ya se encuentra en libertad.

Esta mañana, la institución educativa se pronunció respecto al incidente e indicó a través de un comunicado que, de acuerdo a las imágenes de sus cámaras, Araujo ingresó en horas de la mañana a la institución y que permaneció en las tribunas del colegio "sin desplazarse a otras áreas, sin ingresar a servicios higiénicos y sin tener contacto con alguno de los estudiantes".

Liberan a sujeto que ingresó a colegio de Miraflores vestido de mujer

Melissa Monteverde del Carpio, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Transitoria especializada en violencia contra las mujeres, explicó el motivo de su liberación: "Hemos llegado a determinar que no se ha cometido ningún delito de connotación sexual en agravio de ningún menor o de alguna persona adulta que se encontrado dentro de los recintos del colegio".

En este sentido, afirmó que, gracias a las investigaciones, se pudo conocer que no existía evidencia alguna de que César Araujo haya cometido algún delito de "connotación sexual", debido a que no se emcontraron fotos o videos en agravio de algun menor en su teléfono: "Tenemos que corroborar con elementos de prueba objetiva. En este caso, la visualización del celular (del detenido) y de las cámaras del colegio ha dado como resultado que el señor no ha cometido ningún delito de connotación sexual; no obstante, seguimos con las investigaciones", agregó.

César Araujo sería investigado por presunto delito de violación de domicilio

Según información de RPP, Cesar Araujo será investigado por el presunto delito de violación de domicilio luego de haber ingresado a las instalaciones del colegio ubicado en Miraflores. En este sentido, se habría citado a los padres de familia a una reunión para corroborar su versión de los hechos, pero ninguno habría podido afirmar si el detenido se encontraba en los baños del plantel.

La versión dada por el señalado es que el había ingresado al colegio para apreciar el desfile escolar en el marco de fiestas patrias y que no encontró prohibición alguna por parte de la seguridad, además, que en su día a día, él se viste como mujer, de acuerdo a información del medio señalado. La investigación continúa a cargo de la segunda fiscalia especializada en violencia contra las mujeres

