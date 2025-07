El Gobierno prohibirá la difusión de versiones no oficiales del himno nacional en los medios de comunicación. | Foto: composición LR | Andina difusión

El Gobierno prohibirá la difusión de versiones no oficiales del himno nacional en los medios de comunicación. | Foto: composición LR | Andina difusión

El Gobierno busca obligar a los medios de comunicación que emitan el himno nacional dos veces al día, todos los días, a través de un proyecto de decreto supremo impulsado por el Ministerio de Defensa. Ante esta propuesta, varias autoridades se manifestaron en contra.

"Las transmisiones deben realizarse con la versión oficial autorizada por el Ministerio de Defensa, incluyendo subtítulos y lenguaje de señalas para las emisiones televisivas, publicada según lo dispuesto en la novena disposición complementaria final, del presente reglamento. Queda prohibida la difusión de versiones no oficiales, con arreglos, modificaciones, superposición de imágenes, sonidos de fondo u otros efectos", se indica en el proyecto.

Autoridades rechazan proyecto del Ministerio de Defensa sobre emisión de himno nacional en medios

El Ministerio de Defensa publicó el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 32251, Ley que unifica y armoniza la regulación de los símbolos de la patria, símbolos del Estado y emblemas nacionales. Ante esta medida, el general José Baella, exjefe de la Dircote, señaló que las autoridades deben exponer el motivo detrás de la propuesta. "Creo que se tiene que conversar en una mesa para ver cuál es la motivación que han tenido para hacer eso", declaró en Canal N.

Además, señaló que ya no se impulsa el uso de la escarapela y otros emblemas nacionales, lo que podría causar que los ciudadanos pierdan el sentido de patriotismo, pertenencia, reconocimiento y aceptación con la sociedad. Mientras que, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, rechazó la iniciativa y sostuvo que no aportara una solución efectiva. También consideró que la difusión de los símbolos patrios debe ser voluntaria. Incluso, señaló que el Estado no puede imponer la promoción de valores cívicos en los medios de comunicación.

Por su parte, el canciller Elmer Schialer evitó pronunciarse cuando la prensa le consultó sobre el proyecto. "Con relación a esta ley que usted menciona, vamos a darle la atención necesaria y en su momento daré la opinión. No tengo los términos, en efecto, de la propia ley y no podría en estos momentos responder", comentó en una conferencia de prensa..

PUEDES VER: Gobierno anuncia que mesa técnica para abordar problemas en la formalización minera durará 60 días

Proyecto busca obligar a medios a transmitir el himno nacional

El Mindef señaló que la Ley N° 32251 tiene como finalidad "fortalecer la identidad nacional de la República del Perú" y busca "consolidar el respeto, uso adecuado y difusión de los símbolos de la patria, símbolos del Estado y los emblemas nacionales, como expresiones supremas de la identidad, la soberanía y la unidad nacional".

En el decreto supremo se precisa que "la norma promueve la valorización del legado histórico de los próceres, precursores, mártires, libertadores héroes y efemérides nacionales reconocidos por ley, así como la instalación de astas monumentales para la izada de la bandera nacional en lugares emblemáticos del país".

El artículo 47 del proyecto de reglamento establece que "los medios de comunicación que emitan su señal por radiodifusión abierta, televisión por cable, señal satelital o plataformas digitales -y que cuenten con programación continua o en vivo- deben difundir el himno nacional a las 8.00 y a las 18.00 horas".

Además, se señala que "el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), a través de TV Perú, Radio Nacional y sus plataformas digitales, debe difundir diariamente el himno nacional del Perú a las 00.00 horas y a las 12.00 horas".

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.