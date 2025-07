El presunto dueño del pitbull, quien señaló no tenerlo como mascota, no se ha hecho responsable de los gastos. | Foto: composición LR/Latina Noticias

El presunto dueño del pitbull, quien señaló no tenerlo como mascota, no se ha hecho responsable de los gastos. | Foto: composición LR/Latina Noticias

En Santa Anita, una mujer que hacía ejercicio en el parque Santa Rosa de Quives fue brutalmente atacada por un perro pitbull que no tenía collar ni bozal, el cual le ocasionó graves lesiones: 10 puntos en la pierna, 14 puntos en la cabeza y raspones y moretones en brazos y manos. Cabe señalar que producto de la agresión del animal, la víctima no puede caminar, lo que le impide poder trabajar y solventar su situación económica.

En declaraciones a Latina Noticias, la joven señaló que "el perro se me lanza y mi única reacción fue tirarme a piso y cubrirme la cara. Es ahí donde el perro me agarra de la cabeza y me empieza a sacudir con toda su fuerza. Mi novio y el dueño, que estaba presente ahí, agarran al perro pero no pudieron, el perro es demasiado fuerte":

Producto del ataque del animal, la víctima no podría caminar por al menos dos meses, lo que le impide cubrir los gastos de alimentación, medicación y cuidado de su hijo, quien sufre de una enfermedad congénita. Por lo que solicitó al responsable del perro pitbull que tome partida en el asunto.

Perro pitbull no tendría dueño: sería un animal callejero

Según la joven, el "dueño" del perro pitbull, Oliver Legua Yucra, quien trató de ayudarla al momento del ataque, le indicó que el animal no sería su mascota: solo lo alimenta y lo mantiene en su casa de vez en cuando. En ese sentido, la víctima agregó que esta persona no se ha hecho responsable con los gastos producto del violento ataque del animal.

Cámaras de Latina se acercaron a la vivienda del presunto dueño del can pero no lo hallaron; sin embargo, un familiar indicó que el animal "era un perro de la calle que habíamos alejado, era para ver si alguien lo buscaba o así".

