Ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) no es fácil. Todos conocemos a la UNI por su alto nivel académico y su exigente proceso de admisión. Cada año, miles de estudiantes se preparan para afrontar los rigurosos exámenes, los cuales buscan identificar a los más aptos para seguir carreras en campos tan diversos como ingeniería civil, electrónica y mecánica. Si ya prepararse en una academia demanda mucho tiempo, hacerlo mientras se trabaja es aún más difícil.

Ese es el caso de Emhir Rodríguez, un estudiante de Ciencias de la Computación, quien, durante su preparación para ingresar a la UNI, trabajó como almacenero para pagar su academia y comprarse sus libros.

Emhir Rodríguez siempre quiso estudiar en la UNI

Desde que estaba en el colegio, Emhir Rodríguez quería estudiar en la UNI. Si bien no era un estudiante destacado, su gusto por esa universidad lo impulsaba a tenerla como objetivo cuando estaba a punto de cursar el quinto año de secundaria, a pesar de la advertencia de los coordinadores que le hablaban de lo complejo que era lograr un cupo. Y es que, en su institución educativa, a los alumnos, cuando ya estaban por acabar, los dividían en tres secciones de acuerdo con el gusto de cada estudiante: quinto San Marcos, quinto Católica y quinto UNI.

"Y es verdad, el nivel era demasiado", reconoció. En diversos cursos se le complicó sacar buenas notas, por lo que la profesora tuvo que llamar a sus padres para explicarles su situación y recomendarles lo siguiente: "Les dijo que no debía estudiar ingeniería", contó. Cuando escuchó eso, confesó que se sintió mal consigo mismo y reflexionó sobre si realmente debía seguir la carrera de ingeniería. Sus padres le dijeron que, si quería estudiar ingeniería, podía hacerlo en una universidad particular si lo deseaba, por lo que se sintió más tranquilo.

Sin embargo, cuando escuchó a un compañero decir que también quería ingresar a la UNI, se animó nuevamente a intentarlo y entró a una academia de su escuela. Desafortunadamente, tampoco le fue bien, a pesar de que estuvo cerca de ingresar por examen escolar, y mencionó que eso le originó problemas familiares: "Me dijeron: 'Yo te he pagado buen colegio', 'He pagado mi plata'". Este hecho lo llevó a pensar que, si eso sucedía con su preparación, podía pasar también con la universidad particular. Por lo tanto, al no querer vivir nuevamente lo mismo, decidió finalmente ponerse como meta ingresar a la UNI.

El joven estudiante Emhir Rodríguez llegaba cansado a clases luego de trabajar hasta madrugada. Foto: YouTube

Emhir Rodríguez trabajó como almacenero y estudió a la vez para ingresar a la UNI

Con solo 16 años, Emhir Rodríguez empezó a trabajar como almacenero. Durante el día estudiaba hasta las 3 p.m. e ingresaba a trabajar a las 4 p.m. hasta las 11 p.m. o 1 de la madrugada. No obstante, este ritmo para él era muy complicado, lo que le llevaba a dormir incluso durante sus clases en la academia. "Incluso estudiaba en el trabajo. Así que hablé con mi madre y me dijo que me iba a apoyar en pagar mi academia", dijo.

Debido a que en clases a veces se quedaba dormido por el cansancio y no prestaba la atención necesaria, le dijo a su mamá que aún no postularía y que ingresaría a una academia semestral de preparación. Lamentablemente, al postularse al examen de agosto, no ingresó y se sintió enormemente frustrado. Por esa razón, su mamá le aconsejó que ingresara por Cepre-UNI, así que se matriculó allí. "Sabía que era mi última oportunidad", reveló.

¿Cómo Emhir Rodríguez ingresó a la UNI?

Aunque en un principio adquirió conocimientos en física y matemáticas, no pudo obtener una vacante en su carrera. Sin embargo, esto no lo desmotivó y siguió intentándolo, hasta que en su siguiente intento logró ingresar. "Fui al examen seguro (...) Empecé a resolver y el examen de Física lo acabé en media hora. Me sentí feliz porque ese era mi peor curso en el colegio. Aún me acuerdo de que la tutora me decía que no sabía y que me costaba bastante, y dije: 'Lo hice' (...) Vi los resultados y en ese examen saqué 17. Estaba contento (...) Salieron los resultados y pues ingresé", mencionó, orgulloso de sí mismo.