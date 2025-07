Fiscal declara tras liberar al policía que mató a joven en las vías del Metropolitano: "El efectivo policial sí cruzó en luz verde"

El último miércoles, una joven de 21 años fue embestida por una camioneta que pertenece a la policía y que era conducida por el suboficial Jason Manuel Milla Campos, en las vías del Metropolitano, en la estación Los Jazmines. La joven, identificada como Mileny Briones de Cajamarca, llegó a la capital con la intención de estudiar. Sin embargo, el policía fue puesto en libertad horas después. Esta decisión causó indignación en la familia, que esperaba justicia por la pérdida.

El fiscal provincial del segundo despacho de la fiscalía provincial de tránsito y seguridad vial de Lima Norte, Herbert Farro Aquino, confirmó que el suboficial se encuentra en estos momentos en libertad, pero que es sujeto a declaración y que se tendrá que presentar a detallar cómo fue el accidente. El fiscal a cargo del caso manifestó que el efectivo policial, en efecto, usó las vías del Metropolitano, pero que estas se encontraban con luz verde. 'La declaración del efectivo policial señaló que hizo uso de la vía del Metropolitano, pero que cruzó en luz verde. No se ha podido todavía recabar los videos, la grabación que haya registrado los hechos. Aún estamos investigando', declaró.

¿Qué sucedió con las cámaras del Metropolitano?

Durante la entrevista, se le consultó al fiscal por las cámaras de seguridad con las que cuentan los Metropolitano y las calles de Lima. Sin embargo, este mencionó que no se ha registrado el accidente y que está a la espera de que le oficien la contestación. Así mismo, confirmó que le hicieron llegar la información de que las cámaras aquel día no contaban con grabaciones, pero el fiscal manifestó que ese tema es competencia de la municipalidad de Independencia.

Por otro lado, se le preguntó al fiscal sobre la liberación del suboficial Jason Milla, a lo que este comentó que el policía no cuenta aún con una pena. Agregó que el agente no cuenta con antecedentes, denuncias ni registros fiscales; por lo tanto, se le otorgaría una pena mínima de 4 años. Es por esto que, gracias a la última modificación de la ley, esta pena no implicaría prisión preventiva, ya que la pena no llega a los 5 años.

¿Qué pena le tocaría al suboficial Jason Milla?

El delito por el cual está siendo procesado el suboficial es el delito de homicidio culposo con agravante de inobservancia a las reglas de tránsito. Además de esto, el fiscal comentó que durante el careo con la fiscalía, el agente policial no declaró bajo qué circunstancia utilizó la vía del Metropolitano, aunque el efectivo policial se encontraba vestido con ropa de civil.

El fiscal espera la respuesta del Ministerio del Interior, quien debe esclarecer muchas interrogantes que han surgido y recabar la información necesaria. Asimismo, el Ministerio del Interior y la Policía tienen un plazo de 48 horas para contestar luego de que el suboficial haya guardado silencio.

¿Qué pruebas espera la fiscalía?

El fiscal reveló que están a la espera de pruebas del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional del Perú para continuar con las diligencias.