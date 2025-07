De San Juan de Lurigancho a Madrid: Peruano triunfa en España con cinco restaurantes

Jhosef Arias Salinas, un chef que creció en San Juan de Lurigancho, triunfa hoy a sus 36 años en Madrid, dirigiendo un grupo gastronómico que cuenta con cinco restaurantes propios: Piscomar, Callao 24, Capón, ADN Origen Perú y Humo. El chef comentó durante una entrevista que su madre, Ana Salinas, era vendedora ambulante, ya que era ella quien "paraba la olla" para su familia. “He sido criado prácticamente en una carretilla. Mi casa era un restaurante donde se vendían picarones y anticuchos. El sostén de mi familia siempre han sido los emprendimientos de comida”.

Durante la entrevista, Salinas también comentó que estaba convencido de estudiar ingeniería electrónica, pero que, sin embargo, realizó un test vocacional que le dio un giro total a su vida. “Estaba preparándome para ingresar, y luego de un test vocacional, me recomendaron estudiar gastronomía. Hasta ese momento ignoraba lo que significaba la gastronomía; no sabía que para cocinar se tenía que estudiar”, afirmó entre risas al recordar su primera interacción con la pasión de su existencia. El chef también reveló que su hermana fue un gran apoyo para él y que, junto a su madre, ambas lo ayudaron a pagar los gastos de su carrera. “Mi hermana fue la primera de la familia en irse a España, y mandaba dinero de Europa para que yo pudiera pagar mis estudios de gastronomía en Lima. Sin ella, no sé qué hubiese sido de mí”, manifestó.

Primeros pasos en Madrid

Jhosef llegó a Madrid en 2009; previamente, su familia ya había emigrado. Comenzó a trabajar en un hotel prestigioso, lo cual él vio como una oportunidad, ya que fue un pilar fundamental en su formación durante un año entero. El chef también comentó que sufrió una estafa en cuanto a su documentación, pero que esta situación fue un impulso para él, ya que, después de esto, adoptó el camino del emprendimiento.

En 2013, con 22 años, Salinas decidió abrir el restaurante Piscomar, con bases artesanales originales de Perú. “No estaba preparado para montar un restaurante, pero Piscomar me demostró lo contrario. Fue un éxito en su momento; siempre estaba lleno todos los días", señaló. Dos años después inauguró su primer restaurante de comida criolla, 'Callao24'. Con este restaurante, Salinas intentó homenajear a su madre.

El sueño hecho realidad de Jhosef Arias

En 2017, Jhosef Arias lanzó un servicio de catering premium para llevar los sabores auténticos de Perú a toda España, consolidándose al año siguiente como el Grupo Jhosef Arias en Madrid. Su pasión por fusionar culturas lo llevó a crear el restaurante Capón, donde combina la cocina chifa y nikkei con toques peruanos.

Más tarde, presentó su restaurante ADN Origen Perú, un concepto único inspirado en los mercados peruanos que refleja la tradición culinaria de su familia. A través de sus proyectos, demuestra que la tenacidad y la perseverancia son fundamentales para el éxito en cualquier emprendimiento.