Apenas el 23% de institutos tecnológicos ha logrado su licenciamiento en los últimos 7 años

Siete años después del inicio del proceso de licenciamiento de institutos y escuelas de educación superior tecnológica, los resultados demuestran que el avance ha sido lento y burocrático. Desde el 2018 hasta julio del 2025, apenas el 23% de estas instituciones ha logrado dicha autorización que demuestra que cumplen con las siete condiciones básicas de calidad exigidas por el Ministerio de Educación (Minedu).

De acuerdo con cifras oficiales, a las que accedió La República, solo 186 instituciones tecnológicas de más de 900 que operan en el país han conseguido su licenciamiento institucional, cuya vigencia es de 6 años. De esa cifra, 171 son institutos de educación superior y 15 son escuelas de educación superior tecnológica.

“Ya se van a cumplir 10 años desde que el proceso arrancó con la aprobación de la ley de institutos (2016) y no hemos avanzado con ni siquiera el 30% de instituciones licenciadas cuando las proyecciones sobre capital humano nos alertan que no son las carreras universitarias sino las técnicas las que van a cubrir la demanda y las necesidades de la productividad y competitividad del país. Eso es lo que más preocupa”, afirma la asociada de Foro Educativo, Carolina Neyra.

Problemas desde el inicio

Tras los primeros pasos del licenciamiento de universidades, el gobierno de Martín Vizcarra comenzó el mismo proceso, en el 2018, para asegurar la calidad de las escuelas e institutos tecnológicos; no obstante, en el primer trimestre del 2020, con la llegada de la pandemia de la Covid-19, esa misma gestión presidencial decidió suspender el trámite dejándolo a medias. No fue hasta setiembre del 2022, con el gobierno de Pedro Castillo, que se reactivó el licenciamiento.

El problema, según los especialistas consultados, es que el licenciamiento de institutos no fue encargada a una institución independiente como la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) sino que se le entregó la responsabilidad a una dirección del Minedu.

Eso, sumado al poco presupuesto y la carga burocrática, podría perjudicar a los más de 500.000 jóvenes que esperan ser profesionales técnicos.

“La Sunedu lideró el licenciamiento de universidades y saneó el sistema denegando autorizaciones a universidades que no cumplían las exigencias. Lamentablemente, eso no ha ocurrido con los institutos que se sometieron a un proceso parecido. Los equipos del Minedu fueron insuficientes para atender las solicitudes de 1.000 institutos y escuelas de educación superior (incluyendo a las pedagógicas). No tuvieron garra ni músculos, por lo que el tema no funcionó, ese es el contraste”, explica el director de la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), Luis Lescano, quien también es presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE).

El aspecto presupuestal impide hoy que las instituciones tecnológicas puedan cumplir las condiciones básicas de calidad relacionadas a infraestructura, equipamiento, plana docente, gestión institucional y académica; así como sostenibilidad financiera, desarrollo de investigación e innovación y servicios complementarios.

“El gran escollo, para los institutos públicos, es infraestructura, equipamiento y laboratorios. Sin recursos, es imposible que puedan cumplir esas exigencias para licenciarse. Otro aspecto, es que de los 23 institutos públicos de Lima, solo 7 tienen una ficha Sunarp, los demás no pueden sanear sus terrenos”, señala Neyra.

Instituto público de La Victoria con antigua infraestructura.

Esta situación se refleja cuando se revisan las cifras del Minedu. De los 171 institutos licenciados, 141 son particulares y solo 30 estatales.

En el primer grupo figuran Cibertec, IPP, Capeco, ISIL, Le Cordon Blue, Zegel, Columbia, Certus, Toulouse Lautrec, Tecsup, IDAT, IPAD, SISE, entre otros. En tanto, en el segundo grupo destacan Citen, Túpac Amaru, La Salle, Simón Bolívar y la Escuela Técnica del Ejército, que es la única licenciada que funciona en Lima.

“Considero que se debe declarar en emergencia a los institutos y escuelas superiores públicos para priorizar mejoras y asignarles un presupuesto adecuado. Tiene que haber mucha voluntad política para que puedan modernizarse y atender las demandas actuales de desarrollo”, precisó la especialista de Foro Educativo.

Buscar un ente independiente

En eso coincide el exsecretario general del Sindicato de Docentes de Educación Superior del Perú (Sidesp), Luis Díaz, quien contó que en el Instituto Público República Federal de Alemanía, donde labora, tuvieron que licenciarse usando recursos propios. “A los 14 institutos restantes de Lambayeque les está costando”, dijo.

En el caso de las instituciones privadas, Lescano refirió que no van a poder licenciarse las llamadas ‘chicas’ porque no cuentan con sostenibilidad financiera. Y las de zonas rurales son las que más preocupan. De los 185 licenciadas (incluidas las escuelas), 90 están en Lima.

Además de que debe haber mayor presupuesto, la asociada de Foro Educativo, Carolina Neyra, recomienda que una opción para que avance el licenciamiento de institutos es tener un ente independiente responsable del proceso, dada la buena experiencia con las universidades.

El representante de Fipes complementó que como los equipos del Minedu no se dan abasto se debería debatir la propuesta de que la Sunedu amplíe sus funciones y se encargue del licenciamiento de institutos. “Sería un ente supervisor de la educación superior del país”, sostuvo.

Por otro lado, Neyra sugirió que se debe actualizar el marco normativo del licenciamiento de institutos porque las exigencias han sido más ambiciosas y se ha chocado con la realidad. “Estarían bien si hubiesen venido con mayor presupuesto. Con ello no digo que se baje la valla sino que se adecúe y se ponga una línea base”.

Respuesta del Minedu

La actual gestión del Minedu informó que viene impulsando que mas instituciones logren licenciarse. Por eso, señaló que, entre el 2023 y 2025, 77 institutos de educación superior y 10 escuelas de educación superior tecnológica obtuvieron el licenciamiento, asegurando una formación actualizada y acorde con las demandas del mercado.

Respondió que en lo que va del año, 8 Institutos públicos y 10 privados; así como 2 escuelas tecnológicas privadas han obtenido el licenciamiento.

Estas operan en Ica (1), La Libertad (3), Ayacucho (3), Puno (1), Apurímac (1), Lambayeque (1), Cusco (1), Junín (1), Arequipa (1) y Lima (7). El año pasado, 48 lo lograron ese documento.