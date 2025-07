Una nueva escena de terror vivieron los pasajeros a bordo de un micro de la empresa de transportes El Cortijo, en Trujillo. El vehículo fue blanco de un atentado perpetrado a solo cuatro cuadras de llegar a su paradero en El Porvenir.

Imágenes de seguridad revelan que la unidad fue atacada a balazos por presuntos extorsionadores mientras realizaba su recorrido habitual en el distrito El Porvenir. Este acto criminal puso en riesgo la vida de varios pasajeros, incluidos niños.

Puedes ver: Cuatro crímenes más en las últimas 24 horas

Minutos de terror a bordo

El chófer del micro violentado narró los minutos de terror que vivió. "Yo hacía mi rutina de siempre, mi recorrido normal, cuando vi a una persona adelante. No me imaginé que iba a disparar. Tenía una gorra, la cara tapada. Cuando me acerqué un poco, sacó un arma y disparó directamente contra la unidad. Solo atiné a pisar el acelerador y salir de ahí como fuera", narró el chofer aún impactado por el hecho. Según el conductor, el atacante habría estado apostado esperando que cualquier micro pase para abrir fuego.

Los pasajeros vivieron momentos de pánico. "Todos comenzaron a gritar, me decían '¡Señor, acelere, acelere, por favor!', habían niños, adultos, jóvenes, todos asustados", agregó.

Puedes ver: Capturan a menor de 17 años acusado de asesinar a balazos a chofer de la empresa Diez Ases en La Libertad

Paralizan labores

Tras el nuevo ataque, la empresa El Cortijo decidió paralizar completamente sus operaciones por temor a represalias. Ningún conductor desea salir a trabaja y la mayoría evita brindar declaraciones por miedo a poner en riesgo sus vidas y las de sus familias.

Además, continúan llegando mensajes extorsivos, en los que los delincuentes lanzan nuevas amenazas. “Esta es la última advertencia. Tienen 24 horas. Si no cumplen, vamos a subir a las móviles como pasajeros y disparar desde dentro”, advierten los criminales a través de WhatsApp.