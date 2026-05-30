Perú en lo más alto: Kimberly García y Mary Luz Andía ganan oro y plata en el Iberoamericano

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El Perú vivió una jornada memorable en el Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026, impulsado por la sobresaliente actuación de Kimberly García y Mary Luz Andía, quienes se quedaron con las medallas de oro y plata, respectivamente, en los 10.000 metros marcha.

García, integrante del Programa Ciclo Olímpico del Instituto Peruano del Deporte (IPD), obtuvo el título iberoamericano con un registro de 42:45 y, además, impuso una nueva marca nacional al rebajar en 12 segundos su tiempo anterior. En tanto, Mary Luz Andía, beneficiaria del Programa de Apoyo al Deportista (PAD) del IPD, alcanzó la presea de plata con 44:34, confirmando el buen presente de la marcha atlética peruana.

Los resultados de García y Andía refuerzan la posición del Perú como una de las referencias de la marcha en la región y evidencian el trabajo continuo de los deportistas, entrenadores y equipos multidisciplinarios que acompañan su preparación para competir en la élite.

La actuación peruana también tuvo el aporte de Yeferson Cuno, integrante del PAD del IPD, quien consiguió la medalla de bronce en los 3000 metros con obstáculos, con lo que amplió la cosecha nacional en el torneo.

El Campeonato Iberoamericano de Atletismo Lima 2026 reúne en el Estadio Atlético de la Videna a los principales exponentes de la región. En ese contexto, los atletas peruanos siguen mostrando una evolución competitiva gracias al apoyo permanente del IPD y del Ministerio de Educación, con la mirada puesta en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

En esa misma línea, la ministra de Educación, María Esther Cuadros, resaltó que las medallas logradas por Kimberly García, Mary Luz Andía y Yeferson Cuno en el Iberoamericano Lima 2026 son una muestra del talento, la disciplina y el esfuerzo de los deportistas peruanos. Además, reiteró el compromiso del Gobierno, a través del IPD y el Ministerio de Educación, de continuar promoviendo el deporte para abrir más oportunidades de desarrollo y alto rendimiento para los jóvenes del país.