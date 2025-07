Los vecinos de El Hatillo, en Chancay, vienen denunciando incendios y desalojos arbitrarios de sus casas por parte de presuntos matones que estarían siendo enviados con la finalidad de despojarlos de sus viviendas. Según dijeron, no cuentan con apoyo por parte de las autoridades.

Jorge Guardamino, presidente de la asociación Las arenillas de Hatillo, conversó con La República respecto a esta situación e indicó que las personas están siendo desalojadas de sus hogares sin siquiera una orden judicial o notificación de por medio. Además, cuando se acercan a denunciar a las instituciones correspondientes, nadie los atiende.

Vecinos denuncian que sus casas son quemadas

En declaraciones para este medio, Jorge Guardamino indicó que las casas de los vecinos "han sido prendidas en fuego. Queman 10 a 15 casa por día, con todo dentro, y sin una orden judicial. Ninguna de las más de 3.000 familias que han sido afectadas ha recibido alguna notificación o una orden judicial".

Resaltó que ellos llevan como asociación de vivienda en esos terrenos desde hace más de 7 años, y que evidencia de esto es que cuentan con todos los servicios de agua potable y luz, e incluso hay familias formadas ahí, pero que ahora quieren desalojarlos "diciendo que hemos invadido hace 15 días".

Denunció que hay personas heridas, siendo maltratadas y despojadas de sus hogares, y pidió a la Fiscalía pronunciarse ante esta situación. "Que la Fiscalía se pronuncie, que actúe aquí en la provincia de Huaral, que se manifiesten, porque están teniendo un silencio que deja mucho que desear", afirmó.

Las autoridades no estarían recibiendo denuncias

El presidente de la asociación Las arenillas de Hatillo, en Chancay, afirmó que cuando los vecinos acuden a querer sentar sus denuncias, las autoridades no parecen querer recibirlas y, en su caso, fue solo debido a la presión mediática que pudo avanzar legalmente: "No me quisieron recibir la denuncia. Recién subió como a los 15 días después de que tuve una entrevista con un medio local de prensa".

Asimismo, reiteró que no son escuchados ni por autoridades ni por las instituciones. "El comisario, cuando va cualquier ciudadano, no lo atiende. Solo dicen que no hay sistema o que no está el personal. Se demoran una o dos horas y no te atienden (...) Desgraciadamente, estos terrenos se han vuelto la maldición de la población", concluyó el ciudadano.

