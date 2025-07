La bicampeona panamericana de Karate, Alexandra Grande, ha dado a conocer que es víctima de extorsión por sujetos que se presentan como 'Los Injertos del Cono Norte', y le exigen la suma de S/300.000 para no atentar contra su vida ni la de su familia. En recientes declaraciones —tras hacer público el caso—, la deportista pide la intervención de las autoridades a fin de que cesen las amenazas.

La deportista es amenazada desde el último sábado 28 de junio, presuntamente por la banda criminal liderada por el prófugo Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo'. "Recibí el mensaje por WhatsApp y quedé en llamar a mi familia para ver cómo va todo, hablé con mi abogada y lo que hice fue cambiar mi número para que no me sigan extorsionando", acotó la campeona peruana.

Exige intervención de las autoridades

La deportista denunció el caso en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Lima y tomó las medidas necesarias para evitar que las amenazas continúen. De igual forma, se identificó con el gran número de ciudadanos que han sido víctimas de la extorsión y exigió que se tomen las acciones necesarias para frenar esta situación.

"Estamos pasando por momentos difíciles. De hecho, si no hubiese recibido este mensaje de extorsión, igual estaría insegura en las calles por todo lo que se ve en las noticias. Me pongo como voz en alto en cuestión a todos los bodegueros, comerciantes, etc. (...) Aprovecho en hablar por ellos (las víctimas) para decirle a Dina Boluarte que haga algo", sostuvo para Latina.

Los 'Injertos del Cono Norte' estarían detrás de las extorsiones

La karateca Alexandra Grande señaló que el grupo de extorsionadores se presentó como 'Los Injertos del Cono Norte', sin embargo, la Policía Nacional menciona que se podría tratar de otra banda que se estaría haciendo pasar por la de Erick Moreno Hernández.

"No se sabe por qué hay delincuentes que recién están empezando y utilizan el nombre de Los Injertos o ta vez no son ellos. Estoy esperando las investigaciones del caso. Mi abogado se está moviendo por todos los distritos, pero hasta ahora no tengo algo dicho", acotó la deportista. Recordemos que alias el 'Monstruo' es el criminal más buscado del país tras ser acusado de a 'Los Injertos del Cono Norte', banda delincuencial dedicada a la extorsión y el sicariato.

Deja de entrar tras las amenazas contra ella y su familia

Debido a las extorsiones y amenazas que recibió, Grande ha decidido dejar de entrenar temporalmente mientras se realizan las investigaciones del caso. Además, se identificó con el temor de muchos ciudadanos cuando salen de sus hogares a trabajar.

"Ahora no estoy entrenando. De hecho, da miedo salir porque ves una persona ahí y no sabes si te está siguiendo o algo. En diciembre son los juegos bolivarianos que justo se realiza aquí en Ayacucho. Vivimos del deporte, no quiero tomar la decisión de radicar en otro lado. Doy el alma en cada competencia para que vengan personas a molestar (...) No estoy al 100, yo espero que esto acabe", puntualizo.

