Erika Bélgica es una madre de familia que solicita ayuda para el tratamiento de su hijo de 27 años, diagnosticado con esquizofrenia desde 2018. En diálogo con nuestro medio, contó que lo ha internado en diversos hospitales en varias ocasiones con la esperanza de lograr su recuperación; sin embargo, no puede recibir apoyo para atender la condición de su hijo.

También informó que a fines de mayo fue la última vez que lo internó en el hospital Hermilio Valdizán, en Santa Anita. Según contó, le dieron de alta al día siguiente de su ingreso, a pesar de que aún no superaba su episodio psicótico grave.

"¿Cómo se les ocurre dar de alta a una persona que ingresó un día anterior y que está con todo el diagnóstico encima? Ellos me dijeron: ‘No se le puede tener más de un día. Cualquier cosa vea su tratamiento por interno’", declaró.

Madre pide ayuda para su hijo con esquizofrenia

Según cuenta la madre de familia, el joven entra en crisis cuando deja de tomar sus medicamentos. En esos momentos, ella intenta darle las pastillas mezcladas con la comida; sin embargo, cuando se terminan, su hijo debe regresar al hospital para retomar el tratamiento. “Él no se deja. El Serenazgo o la Policía, por más que pidas apoyo, no llegan, no te ayudan. Él se escapa, se va corriendo. ¿Cómo puede una persona no tener ningún apoyo del Estado?”, manifestó.

Erika aseguró que no pretende abandonarlo ni eludir responsabilidades, pero considera que no puede asumir sola todos los gastos médicos que implica su tratamiento y pide ayuda para su cuidado. “Lo único que pido es que me ayuden, que el hospital tome consciencia. No quiero deshacerme de él. Es mi responsabilidad, pero ¿a dónde acudo? No cuento con los medios suficientes para costear algo particular”, expresó.

Madre denuncia mala atención en hospital

Erika Bélgica contó que, cuando llevó a su hijo al hospital Hermilio Valdizán de Santa Anita, fue recibida con indiferencia y malos tratos por parte del personal de salud. "Fui en la noche y la atención fue mala. Me dijeron: ‘¿Por qué lo traes a estas horas?’. Se molestaron porque lo llevé de noche. Al día siguiente le dieron de alta", relató.

Además, reiteró que luego de que su hijo salió del hospital comenzó a deambular en pijama, a hablar solo y mostraba un evidente estado de alteración. "Se metía entre los carros con toda la pijama puesta. Imagínese mi desesperación como madre. Tuve que agarrarlo y traerlo a casa. Sigue con todos los síntomas", señaló.

Hospital Hermilio Valdizán aún no se pronuncia

La República se comunicó con el Ministerio de Salud para obtener la versión del hospital Hermilio Valdizán. Sin embargo, al cierre de esta nota, la institución no se pronunció al respecto.