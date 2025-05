Madre de joven atropellada en Chao pide ayuda para identificar al responsable: "No está pasando sangre a su pierna"

El pasado 25 de mayo, una mujer de 25 años fue atropellada en la Panamericana Norte, en el sector de Chao, en la provincia de Virú, región de La Libertad. La joven, identificada como Elizabeth Ángela Yance Burgos, habría salido de un local nocturno con su grupo de amigas cuando un camión de carga la arrolló. Piden ayuda para identificar al responsable.

La familia teme que, si la joven no recibe atención médica especializada de manera inmediata, podría perder la movilidad o incluso la pierna. Su madre exige justicia y solicita el apoyo de las autoridades para identificar al conductor que se dio a la fuga tras el accidente. “Su esposo me dijo que no está pasando sangre a su piernita derecha”, comentó.

Joven atropellada en Panamericana Norte podría perder la pierna

La mujer, vestida con una prenda rosada, sería madre de una niña de cuatro años, quien le pregunta a su abuela por ella. Según testigos, la joven víctima intentaba cruzar la vía cuando fue atropellada por un camión. Algunos videos grabados por personas que se encontraban en el lugar muestran a Elizabeth tendida sobre el pavimento; sin embargo, no se aprecia con claridad la placa del vehículo, lo que dificulta las investigaciones. Se conoció además que, momentos antes del accidente, Elizabeth habría tenido una discusión con su pareja.

"Lo que yo pido es que si alguien tomó la foto de la placa, que se pongan la mano al corazón y me lo manden", señaló la madre de Elizabeth.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

