Las agresiones parece ser la solución ante los problemas para algunas personas, pero esta inadecuada acción puede generar daños que afectan a otros sujetos. En Arequipa, una madre pide ayuda para la operación de su hijo, quien sufrió brutal agresión en el patio de colegio de Arequipa.

Según la madre del menor, su hijo sufrió dos fracturas en la mandíbula tras una presunta pelea que tuvo con un compañero en patio del colegio Hortencia Pardo Mancebo de Chala Caravelí el último viernes 6 de junio. Asimismo, precisó que hasta la fecha (11 de junio) su hijo no puede hablar ni comer normalmente. También se conoció que la familia del agresor explico que su hijo habría actuado en defensa propia.

Madre pide ayuda para operación de su hijo, quien sufrió brutal agresión en colegio de Arequipa

La agresión contra el menor golpeado se produjo en el patio del colegio Hortencia Pardo Mancebo de Chala Caravelí, cuando la víctima se encontraban jugando vóley a unos metros de otros compañeros jugaban fútbol. La madre le dijo a la República que un pelotazo intencional cayó en el rostro del otro menor y ello provocó que sus lentes se dañaron. Según relató, esta incidente habría generado el conflicto entre ambos escolares.

Tras lo ocurrido, la madre exigió ayuda económica para pagar la operación de su hijo, quien luego del enfrentamiento con el otro escolar sufrió dos fracturas en la mandíbula. Esta ayuda sería solicitada, ya que la el seguro de su hijo no cubriría la operación quirúrgica que necesita.

La madre, quien preguntó a clínicas privadas para la operación de su hijo, explicó que los precios oscilan desde los S/18 mil o S/15 mil soles. Por ello, indicó que las personas que están interesadas en ayudarla con el pago de la operación pueden comunicarse con Alicia Ríos o a los números: 966424708 - 986517886.

Colegio alertó a madre de la agresión que sufrió su hijo

La madre confirmó que coordinadores del colegio Hortencia Pardo Mancebo de Chala Caravelí se comunicaron con ella y le dijeron que su hijo fue agredido. Rápidamente, ella llegó a la institución para auxiliarlo y lo llevó al hospital. En cuanto a las sanciones por la agresión, el director enfatizó que no pueden expulsar al escolar por las nuevas leyes del Ministerio de Educación (Minedu).

"Al niño que agredió tendrían que llevarlo a psicólogo, las cosas no se solucionan con golpes, mi hijo no puede hablar por la agresión, desde el viernes, todo come licuado, no puedo operarlo”, sentenció la madre, quien se encuentra muy triste por la situación que vive su hijo en Arequipa.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

