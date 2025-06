Sujeto dispara contra can mientras este se encontraba junto a dos niños en Piura

Un padre de familia denunció que su perro, llamado Jacinto, fue ultimado de un perdigonazo cuando la mascota se encontraba junto a sus dos hijos, de 8 y 10 años. El delito de crueldad animal se produjo en el centro poblado La Mariposa, en la región de Piura.

Según la denuncia policial, Roberto P. V. se encontraba realizando labores de limpieza en el predio de su hermana. Para ello, tuvo que quemar la maleza que se encontraba en el lugar. Junto a él estaban sus dos menores hijos y tres de sus mascotas: Skyper, Maylo y Jacinto, un perro de un año y ocho meses que había acogido el pasado 2024.

Fue en este momento que identifican a José Luis L. R., quien se encontraba en el tercer piso de su vivienda y portaba una perdigonera, con la que habría disparado a Jacinto. "Me preguntó que estaba haciendo en el lugar, luego me amenazó con llamar a la policía si no apagaba el fuego. Yo accedí a apagarlo y me retiré. Fue en ese momento que me acerqué a mi mascota y me di cuenta que no podía levantarse", cuenta Roberto.

PUEDES VER: Denuncian presunto maltrato animal en albergue temporal en Comas

Pide justicia

El padre de familia se acercó al domicilio del atacante, quien nunca abrió la puerta ni dio respuesta. "Se escondió, pese a que llegó la Policía nunca abrió. No tuve ayuda de la teniente gobernadora cuando acudí a buscarla. No puede ser así, la vida de un animal se respeta", aseveró.

Resultado de la necropsia

Pese a las condiciones de precariedad en la que vive Roberto y su familia, él pudo realizarle una necropsia a Jacinto luego de recibir el apoyo económico de sus vecinos. Este examen permitió verificar que el can fallece tras el impacto de un objeto similar a un perdigón, el cual penetró en un pulmón de la mascota.