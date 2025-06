Apuñalan a perrita bulldog de un año cuando paseaba con su dueña en Trujillo

Afortunadamente, la mascota no sufrió mayores daños debido al grosor de su piel. Foto: Yolanda Goicochea

Indignada y preocupada, Mily Valdez Vilchez, vecina del pasaje Santiago Mariños, cuadra 9, en el distrito de La Esperanza, Trujillo, denuncia a su vecino por apuñalar a su perrita de raza bulldog inglés de apenas un año cuando la saco a pasear el miércoles 11 de junio por su casa.

Según su testimonio, los hechos ocurrieron alrededor de las 9 de la noche, mientras paseaba a su mascota por el pasaje cercano a su vivienda, como suele hacer regularmente. “La zona estaba vacía, no había nadie. Mi perrita, Luna, es una cachorra obediente. La dejo correr un poco porque necesita ejercicio. Siempre la tengo controlada”, declaró Mily Valdez.

Denuncian violento ataque a perrita bulldog

Según la dueña de Luna, la bulldog inglés, una vecina salió con su perrita pequinés instantes previos al ataque. La bulldog se acercó de manera amistosa, pero la otra perrita, asustada, comenzó a correr. Fue entonces que el hijo de la señora apareció violentamente, pateó varias veces a Luna y, acto seguido, regresó a su casa para salir armado con un arma blanca.

Denuncia policial tras lo sucedido. Foto: Cortesía

“Sin ningún motivo, apuñaló a mi perrita. Le provocó una herida profunda en el muslo y una inflamación en el oído por las patadas. Afortunadamente, la veterinaria dijo que su piel es gruesa y no se comprometieron órganos. Le han hecho una cirugía interna y tiene puntos externos”, explicó Valdez Vilchez con evidente indignación tras lo sucedido.

Dueña de Luna también habría sido amenazada

El hecho se descontroló más cuando Mily intentó reclamarle al agresor, quien también la amenazó con el arma blanca. “Le gritaba que lo deje, y se me acercó con el cuchillo. Tuve que alejarme y pedir ayuda. Luego, su madre lo metió a la casa y desde entonces no ha salido. La policía ha intentado intervenir, pero él no da la cara”, afirmó.

Presunto agresor identificado por la dueña de la perrita. Foto: Cortesía

Las autoridades llegaron por el llamado de Mily para tomar la denuncia en la comisaría Bellavista de La Esperanza y posteriormente trasladarlo a la fiscalía. Mily Valdez solo pidió que se haga justicia. “Esto no puede quedar impune. No me interesa el dinero, sino el bienestar de mi perrita y de otros animalitos. Este sujeto es peligroso. Apuñaló a Luna tres veces, y pudo hacerme daño a mí también”, finalizó.

