El Metropolitano, uno de los sistemas de transporte más utilizados en Lima, ha incorporado una nueva opción en dos de sus servicios expresos para mejorar la conexión entre Lima Norte y el centro de la ciudad en menos tiempo. Esta medida busca optimizar el tiempo de viaje de miles de usuarios que a diario se desplazan desde zonas periféricas hacia el corazón de la capital.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la habilitación del paradero Vega, ubicado en el distrito de Comas, el cual empezará a operar desde el sábado 21 de junio. A partir del lunes 23, los servicios expresos incorporarán este paradero en su recorrido habitual, con el objetivo de atender la creciente demanda de usuarios que necesitan un transporte más ágil y eficiente.

¿Cuáles son las nuevas rutas del servicio expreso del Metropolitano?

A partir del lunes 23 de junio, los servicios Súper Expreso Norte y Expreso 11 del Metropolitano incorporarán un nuevo paradero en sus recorridos. Esta medida busca mejorar el desplazamiento de los usuarios de Lima Norte hacia el Centro de Lima durante las horas de mayor congestión vehicular, ofreciendo así un servicio más rápido y eficiente.

Súper Expreso Norte

El Súper Expreso Norte partirá desde la estación 22 de Agosto, con paradas en el nuevo paradero Las Vegas y en la estación Universidad (ambos en el distrito de Comas), para luego continuar hacia el Terminal Naranjal en Independencia y seguir su trayecto por el Centro de Lima con paradas en Dos de Mayo, Quilca, España y la Estación Central. Este servicio operará de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:30 a.m.

Expreso 11

Por su parte, el Expreso 11 iniciará su recorrido en Los Incas, con paradas en Andrés Belaúnde, 22 de Agosto, Las Vegas y Universidad (Comas), luego continuará hasta Pacífico (Independencia) y culminará en la Estación Central. Este servicio estará disponible de lunes a viernes, entre las 5:00 a.m. y 10:00 a.m. En sentido contrario, partirá desde la Estación Central y se detendrá en Naranjal, Universidad, Las Vegas, 22 de Agosto, Andrés Belaúnde y Los Incas, entre las 5:45 a.m. y 10:45 a.m.

Nuevo paradero del Metropolitano en Comas permitirá ahorrar hasta 15 minutos de viaje desde Lima Norte

Este sábado 21 entrará en funcionamiento la nueva estación Las Vegas del Metropolitano Norte, ubicada en la intersección de las avenidas México y Universitaria, en el distrito de Comas. Su implementación permitirá a los usuarios ahorrar hasta 15 minutos en sus desplazamientos hacia el Centro de Lima.

Según informó la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), esta estación comenzará a operar con el servicio regular B. El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, señaló que la nueva infraestructura beneficiará a más de 4.000 usuarios de Lima Norte. Además, resaltó que contribuirá a descongestionar el terminal Naranjal, mejorando la fluidez y reduciendo el tiempo de espera para los pasajeros.