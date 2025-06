Delincuente llora tras ser detenido en flagrancia por el Grupo Terna en El Agustino

Un delincuente que robó la cartera de una joven fue detenido por agentes del Grupo Terna y personal del Serenazgo del distrito de El Agustino. Sin embargo, el hombre, identificado como Juan Carlos Huamaní Flores, rompió en llanto al ser capturado tratando de justificarse ante las autoridades.

El hecho ocurrió en la avenida José Carlos Mariátegui, una zona señalada por los vecinos por sus constantes robos. La víctima alertó a los agentes que se encontraban en la zona, lo que permitió activar el operativo que terminó en la detención del sospechoso.

Criminal se puso a llorar luego de ser detenido

Según la Policía Nacional del Perú, Huamaní Flores actúa con violencia al momento de cometer sus crímenes. Tras un seguimiento por parte del Grupo Terna, fue ubicado y reducido. Durante la intervención, intentó evitar su detención llorando. El detenido fue llevado a la comisaría de Santoyo, donde se recuperó la cartera robada y se devolvió a la víctima.

El sujeto, al ver que no podía escapar del cerco policial, intentó justificarse frente a los agentes, quienes acostumbran ver este tipo de actitudes en varios delincuentes. "Discúlpeme por favor señorita, no quise hacer eso. Discúlpeme de verdad. He estado necesitado de plata, tengo que pagar mis cuartos, tengo que pagar mis hijos, tengo cinco", se le escucha decir frente a la indignación de las autoridades.

Intervención del Grupo Terna

Tras recuperar las pertenencias robadas, la Policía llevó al sospechoso a la comisaría del distrito. El Grupo Terna indicó que estos operativos continuarán en puntos críticos para enfrentar a la delincuencia que aqueja a los vecinos, quienes piden mayor seguridad en el sector.

"Cuando roban no tienen ningún reparo. Es capaz de arrastrar a personas, roba a mujeres y personas de edad (...) Disfrazamos al personal del Grupo Terna con ropa de deporte para pasar desapercibidos. Es así que esta persona cayó en lo que nosotros llamamos flagrancia delictiva", sostuvo la Policía Nacional del Perú.

