Familia entera se salvó de morir tras colapso de casa en construcción durante sismo en Lima: "La vida nos da oportunidades"

Durante el sismo de 6,1 registrado el pasado 15 de junio, en plena celebración por el Día del Padre, una familia entera se salvó de morir luego de que una pared, de una vivienda en construcción, cayera desde el segundo piso en el distrito de San Juan de Lurigancho. Cámaras de seguridad captaron el hecho en el que se observa como uno de los miembros del grupo familiar corre y el objeto cae detrás de él.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

El hombre, identificado como Jhon López, sobrevivió al impacto cuando intentaba evacuar junto a su esposa y sus hijos durante el movimiento telúrico que sacudió las calles limeñas y chalacas. "No me percaté que se iba a caer. Suceden cosas por la naturaleza, pero no llegó a mayores", declaró para América Noticias.

¿Qué elementos debe contener la mochila de emergencia durante un sismo?

Según precisó Indeci, los materiales que debe contener la mochila de emergencia durante un fuerte sismo son las siguientes:

Artículos de higiene: gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos.

gel antibacterial, papel higiénico, cepillo de dientes, toalla de mano y cara, paquete de paños húmedos. Botiquín: manual de primeros auxilios, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica.

manual de primeros auxilios, alcohol etílico, gasa estéril, esparadrapo, vendas adhesivas, vendas elásticas, antibióticos, antiinflamatorios y crema antibiótica. Abrigo: manta polar y calzado.

manta polar y calzado. Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates.

agua en botella sin gas, barra de cereal, comida enlatada y chocolates. Diversos: bolas de plástico, cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor y cinta adhesiva.

bolas de plástico, cuchilla multiusos, cuerdas de poliéster, encendedor y cinta adhesiva. Dinero y elementos de comunicación: pilas, radio portátil, pito y linterna.

Indeci: recomendaciones ante fuertes sismos

Antes de un sismo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda:

Repasar el Plan Familiar de Emergencia con todos los miembros del hogar para actuar de forma organizada.

Si no se cuenta con uno, elaborarlo y ponerlo en práctica de manera constante para fortalecer la preparación.

Verificar el contenido de la mochila para emergencias y la caja de reserva. Ambas deben incluir agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, botiquín, documentos y otros artículos esenciales.

Durante un sismo, es fundamental:

Conservar la calma en todo momento.

Ubicarse en zonas seguras dentro del inmueble, lejos de ventanas, objetos colgantes o elementos que puedan caer.

Si se encuentra en exteriores, acudir a un área abierta, alejada de cables eléctricos, postes y edificaciones.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.