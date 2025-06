La Libertad: profesores de Otuzco son víctimas de asalto armado cuando se dirigían a dictar clases

La violencia e inseguridad continúan azotando a los maestros en las zonas rurales de la región La Libertad. Esta vez, 16 pasajeros, en su mayoría docentes de la jurisdicción de Cayanchal, fueron asaltados a plena luz del día mientras se dirigían a sus centros educativos en la zona de Tambillo - El Batán en la provincia de Otuzco.

El hecho ocurrió a primeras horas de este 13 de junio, cuando los profesores como cada día, emprendían su ruta de viaje a sus centros educativos en una combi. En la unidad vehicular también iba personal de salud y comerciantes, todos ellos fueron víctimas del atraco.

Según el pronunciamiento emitido por la UGEL Otuzco, los docentes fueron interceptados por delincuentes armados que los despojaron de herramientas tecnológicas y pertenencias personales, mientras eran amenazados con armas de fuego de largo alcance.

Estado de emergencia no frena delincuencia

El pronunciamiento emitido por la UGEL Otuzco, en representación de la comunidad educativa, condenó enérgicamente este acto delincuencial, calificándolo de cobarde. “Este acto violento ha ocurrido a plena luz del día y en medio del estado de emergencia en la región La Libertad, esto refleja el nivel de inseguridad y exposición al que están sometidos nuestros maestros de nuestra región”, dice el comunicado.

Además, la entidad advierte que estos delitos ponen en riesgo el desarrollo educativo, afectando directamente a los estudiantes y al normal funcionamiento de las actividades escolares.

La Ugel de Otuzco exigió a la Policía Nacional del Perú, al Ministerio Público que se actúe con urgencia para identificar y capturar a los responsables y que se garantice una investigación con sanciones drásticas.

Autoridades y Sutep condenan robo

En esa misma línea, la consejera regional por Otuzco, Irma Madaleyne Ávalos Contreras, denunció que estos asaltos son frecuentes en la zona de Tambillo y otros sectores alejados de la provincia de Otuzco. “La Policía no se da abasto. Solo hay una camioneta para cubrir todo Otuzco y muchas comisarías no cuentan con movilidad para patrullajes, como el caso de Callancas no tiene camioneta ni policías. Los delincuentes se aprovechan de eso”, indicó preocupada.

Ávalos también lamentó la escasa presencia del Estado en zonas altoandinas, precisó que la población, ante el abandono, está recurriendo a la organización de rondas campesinas y rurales como única medida de autoprotección. "Estamos saliendo a hacer solo actividades preventivas. No hay patrullaje real, no hay medios. La delincuencia nos está ganando", advirtió.

A este pedido se unió el Sutep La Libertad, que viene pidiendo acciones inmediatas ante estos actos de violencia contra los maestros. "Exigimos que las autoridades policiales en las provincias de la región, realicen su trabajo de patrullaje en horario de desplazamiento de los docentes a sus labores y en zonas ya conocidas por la misma policía", solicitó el secretario general del Sutep Sergio Pinedo Esquivel.