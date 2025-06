"Nosotras logramos su captura": Periodista Manuela Camacho tras la detención de su acosador Hialmar Laynes

En un país donde la violencia de género es respaldada y tolerada por los órganos de justicia, celebrar una victoria parece, casi, un acto de fe. Para Manuela Camacho, esperar que esas mismas instituciones actuaran, por sí solas, para capturar a su acosador sexual nunca fue una alternativa. Consciente del poder mediático que posee, tenía muy claro que la posibilidad de ver a su agresor tras rejas era un privilegio al que cientos de mujeres no acceden.

Hoy, Hialmar Enrique Laynes Sánchez (56), quien la acosó a ella y a otras seis periodistas, se encuentra detenido en la comisaría Laura Caller Ibérico, en el Centro de Lima, tras haber estado prófugo durante casi un año. Su captura, si bien representa un logro para las víctimas, también pone en evidencia las desigualdades en el acceso a la justicia dentro de un sistema que, una y otra vez, les dice a las mujeres que sufrir violencia es culpa suya.

"En el camino, nos encontramos con muchas trabas y debo decir, lamentablemente, que hemos conseguido lo que logramos hoy a pesar del Estado, y de ninguna manera gracias a él. Nosotras logramos su captura", declaró Camacho en sus redes sociales.

Las trabas de un sistema judicial revictimizante

Este miércoles 11 de junio, Hialmar Enrique Laynes Sánchez (56), acusado de acosar sexualmente y extorsionar a varias periodistas peruanas, fue detenido por la Policía Nacional. Hace una semana, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Lima Centro logró dictar 18 meses de prisión preventiva en contra del sujeto que, por mucho tiempo, pudo evitar la justicia.

Según la investigación, el sujeto habría creado varios grupos en redes sociales, en los que añadió sin consentimiento a periodistas de distintos medios, a quienes les enviaba mensajes extorsivos con contenido sexual, detalló la Fiscalía. Entre ellas, Trilce Reyes, Ximena Carrasco, María Fernanda Montenegro y Manuela Camacho.

Camacho señala que la detención pudo haberse concretado meses antes; sin embargo, las trabas impuestas por el Poder Judicial y los agentes policiales lograron que Hialmar continuara impune por mucho tiempo.

En agosto del año pasado, agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron al domicilio del entonces prófugo, ubicado en Los Olivos, quien ya contaba con una sentencia de cinco años de prisión suspendida, para proceder con su intervención. No obstante, debido a que la orden de allanamiento demoró semanas en ser emitida, el sujeto logró huir.

"Sus amenazas siempre fueron explícitas. Incluso con datos muy específicos de nuestra vida privada. Pero desde un inicio la Policía lo minimizó. Decenas de veces nos topamos con los mismos argumentos: 'no les ha hecho nada', 'es solamente alguien que está jugando, 'no hay que tomarse en serio lo que dicen en las redes. Pero para nosotras siempre estuvo claro que estaba en juego nuestra integridad y nuestra vida", señaló la periodista.

Jueza que envió carta notarial a Camacho fue acosada por Hialmar

En agosto de 2024, la jueza Emma Tambini Monge, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, envió una carta notarial contra Manuela Camacho por, supuestamente difamarla, luego de que la comunicadora acusara a Tambini de haber liberado a Hialmar Laynes, quien fue sentenciado por desobediencia a la autoridad tras vulnerar las medidas de protección dictadas a mediados de junio de ese mismo año a favor de la periodista.

“Increíble. En el país al revés, la jueza que emitió sentencia de prisión suspendida me manda carta notarial alegando afectación a su honra y me acusa“, escribió Camacho en ese momento en su cuenta de X.

Días después de este suceso, la misma magistrada denunció en la comisaría de Las Praderas, en el distrito de La Molina, que Hialmar intentó contactarla. En diálogo con TV Perú, Tambini afirmó que habría recibido amenazas de muerte, tanto contra ella como contra su familia, luego de dictar cinco años de prisión suspendida al acusado.

Tras la reciente captura del sujeto, Manuela Camacho afirma que dejó de compartir información sobre el caso debido a “represalias que podrían perjudicar la decisión final”. No solo por los constantes mensajes que recibía de su acosador, sino también por parte de las autoridades que, en teoría, deberían garantizar el cumplimiento de la ley.

“Un año después, con miedo y dolor, hemos tratado de deconstruir nuestras vidas", declara. "No fui la única: junto a un grupo de valientes periodistas alzamos la voz para iniciar un proceso legal que nos garantizara que sus reiterados delitos no quedarían impunes… Y aunque casi perdimos la esperanza, no nos rendimos. Seguiremos luchando para que reciba una condena que establezca un precedente claro contra el acoso sexual en todas sus formas", finalizó en un video difundido en su cuenta de Instagram.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

