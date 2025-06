Técnico sentenciado por feminicidio de Andreína Farías afirma que su cómplice prófugo confesó violación

El caso de Andreina Farías, ciudadana y madre venezolana atropellada el pasado 14 de mayo en San Bartolo, continúa bajo investigación. Recientemente, uno de los dos técnicos de la empresa PCTelecom implicados en el hecho fue capturado. Se trata de Rubén Darío Cueva Velázquez, quien brindó detalles clave sobre lo ocurrido.

Durante su declaración, Cueva afirmó que su compañero, Giancarlos Montero Huaylinos —actualmente prófugo— le confesó haber abusado sexualmente de la víctima. "Yo le pregunté por qué tenía esa actitud y me dijo: ‘Cholo, la he violado’. Ahí me sorprendo y entiendo la reacción de la chica", relató. "Yo le pregunto otra vez qué ha pasado, si ha sido con consentimiento o no, y ahí me cambia la versión", agregó el detenido, señalando que la confesión ocurrió después de la tragedia.

Caso Andreina Farías: técnico detenido revela confesión de violación y atropello

Durante su confesión, Rubén Darío Cueva relató que el 14 de mayo acudieron a la vivienda de Andreina Farías, donde permanecieron por varias horas y consumieron bebidas alcohólicas. Según su testimonio, tras ausentarse brevemente, encontró a su compañero y a la víctima en el segundo nivel del domicilio. A partir de ese momento, se desencadenaron los hechos que terminaron en tragedia.

De acuerdo con Cueva, también intentó forzar a la mujer, pero ella logró resistirse y enfrentarlo. Luego de la confrontación, ambos técnicos abandonaron la vivienda. Sin embargo, Farías salió a encararlos en plena vía pública. "Él se va para adelante con toda la fuerza y pisa a la chica. Yo me quedé en shock, nunca había visto una escena así. (¿No bajaron?) No bajé a ayudarle. Él se da a la fuga", declaró.

Feminicidio en San Bartolo: conductor implicado permanece prófugo

El coronel Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, confirmó que los exámenes forenses determinaron que la joven Andreina Farías fue víctima de un ataque sexual antes de ser asesinada. Asimismo, indicó que el móvil del crimen fue silenciarla, descartando así que se tratara de un accidente de tránsito, como se planteó inicialmente.

Por su parte, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Rubén Darío Cueva Velázquez por su presunta implicancia en el feminicidio de la ciudadana venezolana.

La Policía Nacional también informó que Giancarlos Montero, el conductor implicado en el asesinato, habría huido a la región Junín tras cometer el crimen. Según el coronel Morales, Montero se encontraría oculto con la ayuda de su familia, en especial de uno de sus primos.

