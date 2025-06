En Ate Vitarte, una adulta mayor de 70 años, enfrenta una situación difícil. Desde casi un mes, vive en la calle junto con sus dos hermanos, luego de que la dueña del departamento donde residían los desalojara por atrasarse en pagar S/300 del costo del alquiler. Según comentó doña Edita, aunque trabaja como costurera en Gamarra, debido a su situación actual, no puede generar ingresos suficientes, ya que no puede dejar sola a su hermana, quien padece de problemas de visión.

"Hemos estado un mes por falta de pago de S/300 a la señora que nos dio el alquiler (...) Estábamos viviendo dos hermanas y mi hermano llegaba ocasionalmente. Yo pagaba el alquiler. La dueña nos amenazó, nos dijo: 'Si no salen a las buenas, voy a traer policías y los voy a desalojar'. Rápidamente, tuvimos que sacar las cosas porque ya estaba el otro inquilino (...) Por eso S/300 que no pagué se quedó con un artefacto eléctrico como garantía", expresó la adulta mayor a Latina.

Hijo de la señora no habría velado por el bienestar de su madre tras ser desalojada

Aunque inicialmente se acomodaron en uno de los cerros de Ate Vitarte, actualmente se han trasladado a una de las calles del distrito, a pocas cuadras de la casa donde vivían anteriormente. Según sus declaraciones, su único hijo no se ha comunicado con ella a pesar qué vecinos le han avisado de su precaria situación.

"Bueno, yo tengo un hijo. Se han comunicado ellos mismos (los de la municipalidad) porque yo no lo he logrado. Está ausente. Él dice que va a venir y que ya no puede ayudar porque no tiene (dinero)", comentó. Asimismo, indicó que reciben ayuda de algunos vecinos que, amablemente, les brindan un plato de comida diario.

Ministerio de la mujer evaluó el caso

Según explicó doña Edita, pese a que el Ministerio de la Mujer llegó hasta la zona para evaluar el caso, se niega a ser trasladada a un albergue debido a los abusos que sufrió uno de sus hermanos en este centro para ancianos y las declaraciones de conocidos sobre los malos tratos recibidos.

"Yo estaba decidida a ir al alberge del Rimac, pero cuando entré salía una familia que me dijo: 'Señito, no vaya'. Estaban retirando a la señora porque la habían maltratado (...) Yo comenté ese caso al Ministerio de la Mujer que yo no quiero ir al albergue para no pasar la situación y me dijeron que firmemos para que quede refrendado que nos ha evaluado", sentenció.