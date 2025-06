Nuevo aeropuerto Jorge Chávez recibe a sus primeros pasajeros: "Llegamos cuatro horas antes"

Hoy, domingo 1 de junio, el nuevo aeropuerto Jorge Chávez abrió sus puertas a las 8:00 a. m. y recibió a sus primeros pasajeros, muchos de los cuales llegaron con casi cuatro horas de anticipación para evitar contratiempos. Asimismo, el primer vuelo partirá con destino a la ciudad estadounidense de Atlanta, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Cabe mencionar que el MTC realizó una marcha blanca de 15 días para identificar posibles problemas relacionados con el embarque de pasajeros y el aterrizaje de aviones.

Primeros pasajeros llegan al nuevo aeropuerto

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez recibió este domingo 1 de junio a sus primeros pasajeros, marcando el inicio de su etapa operativa. Desde las primeras horas de la mañana, decenas de personas llegaron con varias horas de anticipación para familiarizarse con el nuevo terminal y evitar contratiempos.

“Llegué temprano porque quería asegurarme de no tener problemas con el ingreso, ya que todo es nuevo. Me sorprendió la modernidad del terminal, aunque casi nos perdemos. Me voy a Argentina y este mi primer vuelo aquí”, dijo uno de los pasajeros en Latina.

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez cerró sus puertas

Después de seis décadas de servicio, el antiguo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cerró oficialmente sus puertas a la 1:00 a. m. el 1 de junio. Durante este tiempo, movilizó cerca de 400 millones de pasajeros y registró alrededor de 4 millones de operaciones aéreas desde su apertura en 1965. La clausura de esta infraestructura representa un momento histórico para el transporte aéreo tanto a nivel nacional como regional.

Los últimos vuelos que despegaron fueron el LPE2478 rumbo a Los Ángeles, Estados Unidos, y el LAN523 con destino a Santiago de Chile. Por su parte, el último aterrizaje correspondió al vuelo LPE2233 proveniente de Iquitos. Estos vuelos simbolizan el cierre definitivo de un espacio que fue testigo de despedidas y reencuentros y muchas más istorias personales.

La ceremonia de cierre concluyó con un gesto cargado de significado: con el apagado gradual de las luces del terminal. Este acto dio paso a la apertura del nuevo terminal aéreo, que desde ahora se convierte en el punto exclusivo para todas las operaciones nacionales e internacionales.