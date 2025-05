Un macabro suceso ocurrió el 18 de marzo de 2023 en plena vía pública de la ciudad de Lima, cuando un ciudadano venezolano llamado Sergio Tarache le prendió fuego a Katherine Gómez tras discutir acaloradamente, ya que el joven no aceptó el fin de su relación. Este crimen, que expuso la vulnerabilidad de las mujeres en la capital peruana, generó una indignación generalizada en la sociedad y resaltó las fallas del sistema judicial y de seguridad en la protección de las víctimas de violencia de género.

PUEDES VER: Sergio Tarache es sentenciado a 26 años de prisión por feminicidio contra Katherine Gómez

Un crimen planeado y ejercido bajo abuso de poder

El feminicidio de Katherine Gómez ocurrió cuando ella decidió ir a una discoteca con sus amigos, lo que desencadenó una reacción violenta por parte de Tarache. Según los detalles del juicio, Tarache no solo ejerció control sobre la vida de Katherine al revisar su celular sin su consentimiento, sino que, impulsado por prejuicios y estereotipos de género, la consideraba como una propiedad suya. La conducta posesiva y abusiva de Tarache culminó en el asesinato de la joven, quien fue quemada viva en la vía pública, un acto extremadamente violento y cruel.

Luego de cometer el crimen, Sergio Tarache logró escapar del país a través de la frontera norte de Perú, dirigiéndose a Colombia. La fuga del asesino generó preocupación sobre la falta de mecanismos de control para evitar que los perpetradores de feminicidios eludieran la justicia. No obstante, la intervención de la Interpol y la activación de una alerta internacional permitieron la captura de Tarache en Bogotá, Colombia. La extradición, aunque tardía, finalmente se logró, lo que permitió que el criminal regresara a Perú para enfrentar la justicia.

Sergio Tarache fue extraditado al Perú tras haber huido a Colombia luego de cometer el crimen. Foto: Andina

PUEDES VER: Abogada de Cinthya Macharé denuncia perjuicio tras reducción de reparación civil en el caso de Katherine Gómez

Su negativa de cooperar con la reparación civil

Durante el proceso judicial, el feminicida expresó su desacuerdo con el monto exigido como reparación civil y declaró: "No estoy de acuerdo con la reparación civil que me están pidiendo. Realmente no puedo decir más nada. Mi familia corre peligro, yo corro peligro, hasta mi abogada", dejando entrever que tanto su entorno como su defensa son objeto de amenazas.

En el juicio, Sergio Tarache admitió ser el autor del feminicidio agravado, lo que llevó a una primera condena de 30 años de prisión solicitada por el Ministerio Público. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando, en una segunda fase del proceso judicial, el Poder Judicial decidió reducir su pena a 26 años de prisión, ya que el acusado no tenía antecedentes penales previos.

La polémica decisión que generó indignación en la familia Gómez

A pesar de que la reducción de la pena fue justificada por la falta de antecedentes penales, la medida fue rechazada por la abogada defensora de Katherine Gómez y representante del Ministerio Público, Carla Castro Herrera. La defensa consideró que, dada la naturaleza del crimen y la manera en que se perpetró, la sentencia debía mantenerse en los 30 años solicitados inicialmente. La decisión de reducir la condena, sumada a la negativa de Tarache a pagar la reparación civil a la familia de la víctima, ha causado indignación entre quienes consideran que la justicia no ha sido lo suficientemente severa en este caso.

La importancia de resolver los casos de feminicidio en el Perú y América Latina

Este caso resalta la necesidad urgente de revisar cómo la justicia trata los casos de feminicidio en Perú y otros países de América Latina. Aunque el asesinato de mujeres en contextos de violencia de género representa un problema grave, las sentencias y las decisiones judiciales, como la reducción de pena de Tarache, pueden enviar un mensaje equivocado sobre la seriedad de estos delitos.

El feminicidio es un crimen de odio basado en el género. Cada vez que se reduce la condena de un autor de feminicidio o se le permite evitar pagar una reparación civil, se envía un mensaje negativo sobre la protección de los derechos de las mujeres y el compromiso con su seguridad. En un contexto donde la violencia de género sigue siendo un desafío, el caso de Katherine Gómez demuestra la importancia de aplicar penas justas y acordes con la gravedad del delito.