Senador de EE.UU. critica donación de trenes a Lima y acusa a la empresa Caltrain de “exportar contaminación”

El actual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha anunciado la llegada de los trenes con 40 años de antigüedad que la empresa norteamericana Caltrain donó al municipio. Estos vehículos operarían en las vías del Ferrocarril Central. No obstante, lejos de parecer una noticia alentadora, el senador de California, Dave Cortese, ha expresado su rechazo a los acuerdos realizados entre el líder de Renovación Popular y la compañía estadounidense.

En entrevista con La Encerrona, el funcionario recordó que los tratos se dieron durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Por tanto, sentenció que la premura por llegar a acuerdos antes de que Donald Trump asumiera el cargo pudo haber afectado la rigurosidad de los mismos.

“Eso realmente te hace preguntarte cosas y probablemente nunca sepamos toda la verdad (...) Sería interesante obtener más registros públicos de Caltrain para ver si hubo algún tipo de comisión, pago por intermediación o gestores involucrados en el acuerdo. (...) Tampoco lo sabemos, pero definitivamente parece que había un interés de alto nivel en cerrar este trato por un montón de trenes contaminantes”, declaró para el medio.

PUEDES VER: Cae técnico de internet implicado en muerte de mujer venezolana en San Bartolo

Los trenes contaminan, según senador estadounidense

En febrero de este año, el senador por California ya había cuestionado la adquisición de trenes de la empresa Caltrain, pues advirtió que lo que realmente estaría haciendo la compañía sería “exportar contaminación”, ya que estos trenes diésel emitirían gases nocivos para el país.

“Seguir usando diésel no tiene ningún sentido bajo ningún análisis serio. No tiene sentido. Eso no nos va a llevar a donde necesitamos llegar. Vamos a reducir las emisiones en Perú por un rato y después morir por el cambio climático. Esa es la idea. No me parece justo para nadie. Y no culpo al Perú por eso, culpo al que vendió, no al que compró. Nuestra gente no debió haber puesto esos trenes en el mercado”, acotó.

PUEDES VER: Anciano sufre fuerte golpe en la cabeza luego de ser impactado por ladrillo que cayó desde el cuarto piso de obra de construcción civil

Trenes llegarían a Lima en junio del 2025

Tras múltiples retrasos, Rafael López Aliaga ha confirmado que los trenes llegarán en junio de este año, aunque en varias ocasiones había prometido que dicho transporte arribaría en enero de 2025.

“Los trenes ya están en propiedad de Lima Metropolitana y ahora estamos en todas las gestiones para embarcar esa mercadería, que es nuestra, y traerla al Callao. Los pondremos en circulación”, declaró el burgomaestre durante una actividad.

Según reveló La Encerrona, la empresa encargada de realizar la revisión técnica de los trenes de la compañía Caltrain sería Rail Electrical Services, fundada por César Díaz, la cual no cuenta con oficiales físicas en los Estados Unidos.

Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.