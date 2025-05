Cómplice de la 'Asesina de Tinder' reaparece y manda mensaje desde la cárcel: "Mi vida ha cambiado para bien"

Han pasado más de ocho años desde que Perú quedó estremecido por uno de los crímenes más escalofriantes registrados en San Juan de Lurigancho. Ana Lucía Carranza Chiara, apodada por los medios como la ‘Asesina de Tinder’, acabó con la vida de Luis Sergio Ramírez, un joven de 19 años, en complicidad con su entonces pareja, Aníbal Augusto Chalco.

Hoy, Aníbal reaparece desde la cárcel con un mensaje que ha generado asombro: “Mi vida ha cambiado para bien”. Esta declaración abre una nueva ventana al pasado, pero también a una historia de arrepentimiento y transformación desde los muros de una prisión.

¿Quién fue la ‘Asesina de Tinder’?

Ana Lucía Carranza, de 21 años al momento del crimen, conoció a su víctima a través de la aplicación de citas Tinder. Después de semanas de conversación virtual, ambos decidieron encontrarse físicamente en el concurrido centro comercial Jockey Plaza. Ese encuentro marcó el inicio de una trágica cadena de eventos.

Carranza invitó a Luis Sergio Ramírez a su casa en San Juan de Lurigancho, donde mantuvieron un encuentro íntimo. Posteriormente, la joven buscó iniciar una relación formal con él. Sin embargo, ante el rechazo de Ramírez, quien no deseaba un compromiso serio, Ana Lucía comenzó a gestar un plan de venganza.

La carta de Aníbal Chalco. Foto: Evidencia Oculta

El crimen premeditado

Un año después del primer encuentro, y tras insistentes intentos de retomar el contacto, Carranza logró que Ramírez accediera a verla de nuevo. Esta vez, ella no estaba sola. Había convencido a su pareja, Aníbal Augusto Chalco, de que el joven la había agredido sexualmente, un relato falso que sirvió de detonante para que él participara en el asesinato.

Apenas ingresaron a la vivienda de Ana Lucía, se ejecutó el macabro plan. Según el testimonio brindado a la Policía Nacional del Perú (PNP), Aníbal agredió a Luis con un arma blanca similar a una espada, provocándole heridas que lo hicieron caer al suelo y desangrarse. Mientras la víctima agonizaba, el agresor confesó haber iniciado una serie de actos de tortura.

Una vez que Luis perdió la vida, la joven procedió a cubrir el cuerpo con bolsas, trapos y frazadas para evitar sospechas. Aníbal Chalco relató que rellenaron las bolsas para que no se distinguiera la silueta humana. Por ello, tuvieron que rociar el contenido con spray y colocaron el cuerpo en posición vertical dentro de una bolsa. Posteriormente, trasladaron el cadáver en un taxi y lo abandonaron en la cuadra 24 de la avenida Constelación, en San Juan de Lurigancho. La actitud sospechosa de los involucrados alertó a algunos vecinos, quienes notificaron de inmediato a las autoridades.

¿Cómo es la vida en prisión de Aníbal Chalco?

Desde su celda, Aníbal Augusto Chalco ha enviado una carta que ha despertado diversas reacciones en redes sociales: "Me arrepiento de lo que pasó, pero trato de no arrepentirme todos los días. ¿Por qué vivir en el ayer? Mi vida ha cambiado para bien: ya no sufro por pensar en el mal, ni deseo mi muerte", puntualizó. Asimismo, el asesino dedica parte de su tiempo a la escritura de varias novelas, lo que indica que ha hallado en la literatura un refugio personal y ha consolidado su faceta de escritor.

A pesar de haber sido condenado por su implicación en el crimen, la madre de Aníbal sostiene que su hijo ha atravesado un proceso de transformación personal. En una reciente entrevista para el programa ‘Evidencia Oculta’, afirmó que su primogénito participa activamente en programas de rehabilitación, dedica tiempo a escribir sobre su experiencia en prisión en forma literaria y ha fortalecido su vínculo con la fe de Dios.

Un caso que aún sigue vigente

El caso de la ‘Asesina de Tinder’ dejó al descubierto los riesgos de las relaciones surgidas en aplicaciones de citas, pero también el poder destructivo de las emociones mal gestionadas y las falsas acusaciones. A más de ocho años del crimen, la historia continúa generando reflexión, ahora con el testimonio de un cómplice que, desde la cárcel, busca redención.