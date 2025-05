El cardenal Carlos Castillo se pronunció acerca del incremento de la delincuencia y criminalidad en el Perú. El también arzobispo de Lima consideró que las autoridades que han demostrado "ser ineficientes e incapaces" en asumir un cargo público en los diferentes poderes del Estado deben de renunciar con el fin de no causar perjuicios a la sociedad.

"Renunciemos, porque no se trata de estar aquí a toda costa o en el Gobierno, o en el Estado, o ser el juez o fiscal ¿Para qué? si se es ineficiente e incapaz. Tengo que reconocer mis incapacidades. Si yo mañana me olvido el evangelio y les digo cualquier cosa que no es el evangelio mejor renuncio", declaró en una conferencia de prensa.

Cardenal Castillo se manifiesta por ola delictiva

El cardenal Castillo indicó que en el país hay "una serie de problemas de manejo" de las situaciones actuales y señaló que las autoridades deben de actuar con "ética y valores". "Hay una crisis espiritual profunda que atraviesa el Perú. Tenemos que resolver con ética y valores", expresó.

Además, se refirió acerca del atentado que ocurrió el pasado viernes 16 de mayo contra una combi en Independencia, en el que un menor de 6 años perdió la vida. El arzobispo de Lima afirmó que lo sucedido en dicha parte del país es "producto de la indiferencia" de las autoridades. "La muerte de ese niño es producto de la indiferencia respecto a los problemas grandes", indicó.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

