En 2017, Shirley Silva Padilla, más conocida como ‘La Gata’, acaparó los medios de comunicación por el brutal asesinato de dos hombres en el distrito de San Juan de Lurigancho. La joven de 22 años disparó a sangre fría a uno de ellos por piropearla; y al segundo, cocinero y dueño de un chifa, por no ponerle más pollo a su plato. Por estos delitos, fue condenada a 25 años de prisión y, además, se le ordenó pagar una reparación civil a los familiares de las víctimas.

Ahora, seis de años de cumplir parte de su condena en la cárcel de Jauja, Shirley se ha acercado a la religión y no desea que la llamen más 'La Gata', pues es el apodo que le recuerda su pasado violento. Según relata el cardenal Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, ahora la joven recita citas del Salmo de memoria, canta alabanzas a Dios y porta siempre un rosario en el cuello.

El radical cambio de Shirley Silva 'La Gata'

El programa de Buenos Días Perú acompañó al cardenal Pedro Barreto en su visita al penal de mujeres en Jauja. Allí, fue recibido por Shirley Silva Padilla, portando un rosario en su cuello, confesó que ahora su vida la dedica a Dios y desea bautizarse.

"He cambiado, ¿lo puede ver en mis ojos ahora? Mis ojos no mienten. Sé que el señor me ha dado una oportunidad porque él tiene un plan para todos nosotros en este mundo, ¿no?", se le escucha decir a la joven en una conversación con el cardenal.

Por su parte, el arzobispo comentó que conoció a Shirley cuando se encontraba internada en el penal de máxima seguridad de Concepción y, desde entonces hasta ahora, ha notado un gran cambio en ella y un profundo deseo de acercarse a la fe católica.

"He tenido un encuentro muy profundo que me ha conmovido en el alma. Shirley está cumpliendo una privación de libertad. Ella ha sufrido mucho de niña en su familia, pero ahora, aquí en Jauja, ha encontrado la luz de su vida que es Jesucristo. Yo lo conocía hace unos años en el penal de Concepción de máxima seguridad y yo le he visto ahora su rostro totalmente transformado. Esto indica mucho para la sociedad", indicó.

Shirley Silva viene cumpliendo su condena hasta 2043. Foto: composición LR/Difusión/Buenos días Perú



¿Cuándo saldrá libre Shirley Silva 'La Gata'?

Por el asesinato de su excompañero Diego Marticorena Chombo, de 21 años, y de Fredy Marcas Elías, dueño del chifa en San Juan de Lurigancho, de 28 años, Shirley Silva 'La Gata', fue condenada a 25 años de prisión. Es decir, si se toma como referencia la fecha de su sentencia en 2018, la joven saldría libre en 2043.