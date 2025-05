Defensor ambiental en Lambayeque denuncia nueva agresión con machetes durante recorrido en zona protegida

El pasado 19 de mayo, el defensor ambiental de la Reserva Ecológica de Chaparrí y líder de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape (Lambayeque), Edivar Carrasco Vásquez (54), fue víctima de un acto delictivo tras realizar una constatación forestal solicitada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). Según relató Carrasco, al ingresar a la zona protegida fue interceptado por sujetos encapuchados y armados con machetes, quienes lo amenazaron de muerte.

"He tenido intentos de querer asesinarme y he sido perseguido al mismo local de la comunidad. Hago esta denuncia pública y de conocimiento a las autoridades para que se me den las debidas garantías", sentenció el defensor ambiental. A la par, Carrasco Vásquez afirma que dicha constatación forestal fue solicitada por el propio Serfor, quienes lo acusaron de haber talado especies inexistentes en la región como el nodal, castaño y roble.

La República intentó comunicarse con el órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego; sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Comunidad Campesina Muchik rechazó los ataques contra líder ambiental

En un pronunciamiento emitido por los miembros de la Junta Directiva y los comuneros de la Comunidad Campesina Muchik, se expresó su rechazo a este tipo de agresiones. Señalaron que no sería la primera vez que ocurren hechos similares en su localidad. “Estas personas (los presuntos hampones) habrían seguido a la comitiva del Serfor, en cuya camioneta se desplazaba nuestro presidente [para realizar la vigilancia correspondiente], pero se tuvo que dejar sin efecto la inspección al no contarse con garantías para la integridad física de los participantes”, se lee en el comunicado.

En tanto, si bien la denuncia policial fue interpuesta el mismo día de la agresión, constatando que sí existió una amenaza de muerte dadas las expresiones dirigidas contra el defensor, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunció que la subprefecta de Chongoyape, Katia Cadenas, le negó las garantías personales a Edivar Carrasco, a pesar de su condición reconocida como defensor de derechos humanos.

Asimismo, la comunidad señala que dicha negativa por parte de Cadenas contraviene el Protocolo N.º 001-2021-IN-VOI-DGIN del Ministerio del Interior, el cual establece el procedimiento de atención para la protección de personas defensoras de derechos humanos.

“Expresamos nuestra solidaridad con nuestro presidente comunal ante el escalamiento de la violencia, criminalización y estigmatización que enfrenta. Exigimos al Estado peruano que cumpla con su obligación constitucional de proteger a quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente”, concluye el texto.

PUEDES VER: Delincuentes dejan artefacto explosivo a inmediaciones de la sede central de la Dirincri

Defensores ambientales bajo amenaza constante

Según un informe al que accedió el medio Convoca, aproximadamente 226 defensores ambientales se encuentran en situación de riesgo en zonas como Ucayali y en provincias de Huánuco y Loreto, tal como lo muestran los resultados del estudio: "Situación de los defensores indígenas en Ucayali 2024", realizado por la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU), la Asociación ProPurús y Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Según datos de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG, 2022), entre 2010 y 2023 se estima que al menos 29 defensores ambientales y líderes indígenas fueron asesinados por proteger diversas zonas de la Amazonía peruana frente a la invasión y explotación ilegal. Por su parte, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) reporta que, desde 2014, al menos 36 líderes indígenas han sido asesinados, la mayoría de ellos en los últimos cuatro años.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP) Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales. Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar (01) 411 8000 opción 6 Alerta médica (01) 261 0502 Clave médica (01) 265 8783 Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) 106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.