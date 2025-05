El último fin de semana, la presidenta Dina Boluarte y su comitiva, que incluía al ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, y al titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, viajaron al Vaticano para ser parte de la histórica entronización del papa León XIV. Junto a ellos, el gobernador de Lambayeque, Jorge Luis Pérez Flores, también estuvo presente en la ceremonia que marcó el inicio del pontificado del nuevo líder de la Iglesia católica. Sin embargo, el costo del viaje pronto se convirtió en tema de controversia.

Durante un enlace en vivo con el programa "La Rotativa del Aire" de RPP, los periodistas preguntaron al gobernador sobre los gastos que implicó su desplazamiento al Vaticano. La autoridad regional, visiblemente incómodo, respondió de manera desafiante: “¿Cuál es el problema del costo del viaje?” Ante la insistencia de los conductores, quienes continuaron con el cuestionamiento, Pérez Flores aclaró que no era su responsabilidad manejar los costos de los pasajes.

“Yo soy el gobernador y a mí me ponen los pasajes para viajar”, afirmó Pérez Flores

El gobernador norteño insistió en que no era él quien se encargaba de gestionar los detalles del viaje, como los pasajes. “Yo soy el gobernador y a mí me ponen los pasajes para poder viajar. Si hay alguna situación de devolver, yo lo devuelvo todo. No sé por qué me pones en una situación de que me estoy aprovechando de algo que no me corresponde”, expresó. Además, resaltó que no entendía por qué lo estaban poniendo en una situación incómoda, ya que él no era responsable de los gastos.

Los conductores del programa intentaron explicar que su trabajo consistía en hacer preguntas, pero Pérez Flores se mantuvo firme en su postura, y acusó al medio de buscar una confrontación.

El gobernador de Lambayeque mostró su incomodidad ante las preguntas de los periodistas sobre su viaje para participar de la entronización del papa León XIV. Foto: Andina

Gobernador de Lambayeque se molesta por preguntas sobre su viaje al Vaticano con Dina Boluarte

“No les importa si es que vamos a tener el corredor del Papa, tener ingresos adicionales o si nos hemos recuperado después del 2019. Ustedes buscan el lado del pleito”, agregó.

A pesar de las tensiones, el intercambio dejó en evidencia el malestar de la autoridad regional al ser cuestionado por los costos del viaje oficial.