Luego de que el incendio en Mesa Redonda quedara confinado y dejara a varias familias sin viviendas en Barrios Altos, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), emitió la Ordenanza Municipal 2711 el 15 de marzo, que eliminaría el comercio mayorista, así como prohibir los almacenes y depósitos. Dicha decisión llevó a los mercaderes del Centro de Lima a una protesta que los paralizó este 26 de marzo.

Este descontento entre los comerciantes, ha puesto en discusión el movimiento económico de los ejes comerciales de Mesa Redonda, Mercado Central, el Barrio Chino y el Triángulo Grau, que serían afectados por dicha medida. La protesta busca que la normativa se derogue y se pueda entablar una mesa de diálogo.

Comerciantes denuncian ineficiencia en la Municipalidad de Lima

"El alcalde es incapaz, porque como no puede con los informales, nos ataca a nosotros. Nos pidieron implementación de todas las galerías, nosotros hemos cumplido. Ahora nos dice que tenemos almacenes clandestinos. Eso es mentira. En los arbitrios, a los comerciantes nos cobran tienda, almacén, pero eso no se informa. Lamentablemente, nos atacan de manera inapropiada", comentó Juan Emerson, comerciante mayorista del rubro de las golosinas en Mesa Redonda.

La restricción de la ordenanza se aplicará a los inmuebles que no ostenten una licencia de edificación, de igual forma a los edificios que ya tengan licencia de funcionamiento y realicen este tipo de actividades o sean modificados sin permisos. Debido a estas especificaciones de la medida, los comerciantes han señalado que se están perdiendo millones de soles por la paralización de sus trabajos.

"Esta norma ha sido hecha producto de un incendio, o sea, vamos a sacar normas por cada incendio de Perú y todo Lima, por la ineficacia e incapacidad de los gerentes nombrados por la municipalidad. Aquí el problema es de las facilidades que deben de tener (los edificios) en caso de siniestros", finalizó Emerson.

Comercios cerrados durante protesta en el Centro de Lima. Foto: Silvana Quiñonez/LR

"Alcalde no se quiere reunir con nosotros"

Los dirigentes de los comercios del Centro de Lima denuncian que la MML, liderada por la gestión de Rafael López Aliaga, no ha tomado en cuenta sus propuestas para mejorar la seguridad, que fueron presentadas días anteriores a la publicación de la ordenanza. Por ello, exigen la creación de una nueva mesa de trabajo con representantes legitimados.

"Exigimos que la medida debe ser derogada, porque no hemos participado con los representantes formalmente inscritos en registro público y tampoco fuimos representados. Con la mayoría de dirigentes del triángulo Grau, tenemos propuestas que queremos llevar a la mesa de trabajo", explica José Álamo, vicepresidente de la Cámara de Empresarios del Conglomerado del Triángulo de Grau, quien indica que es falta del trabajo de fiscalización de la MML por no observar las fallas en los edificios.

"Hoy nos hemos reunido más de 200 organizaciones, que están debidamente representadas, no como la municipalidad, que se reúne con dirigentes que no están formalmente representados. Queremos reunirnos con el Congreso para que interceda (en la normativa), porque al alcalde no le interesa, no nos quiere recibir. Hay una política excluyente en la gestión", declaró Álamo, quien indicó que de no haber una solución, seguirán realizando protestas y paralizar sus actividades de manera indefinida.

