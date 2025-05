Pucallpa: docente es acribillado por sicarios frente a alumnos, otro menor resultó herido

Terrible crimen. Un profesor de primaria fue acribillado a balazos en frente de tres escolares, tras ser atacado por dos sicarios que lo interceptaron cuando se encontraba caminando por una calle en el Asentamiento Humano Jorge Basadre en Pucallpa, Ucayali.

El hecho ocurrió al rededor de las 12 del mediodía. Los sujetos armados llegaron a bordo de una moto lineal y sin importarles la presencia de los tres menores, abrieron fuego contra el docente, quien intentó esquivar algunas balas huyendo rápidamente del lugar. Sin embargo, uno de los sicarios bajó del vehículo y lo siguió a punta de disparos por varios metros.

Ataque fue captado por cámaras de seguridad

Cámaras de videovigilancia de la zona captaron el momento en que Elí Pardavé Tamayo, quien laboraba como maestro en la Institución Educativa Encarnación Villacorta, corre despavorido en busca de algún refugio mientras es perseguido por el delincuente.

Se conoció que a pesar de que el docente intentó esconderse dentro de uno de los restaurantes del asentamiento, los sicarios lograron alcanzarlo y dispararle a quemarropa. Pardavé Tamayo fue trasladado en una ambulancia gracias al auxilio de los vecinos, pero falleció llegando al hospital.

Sicarios hieren a menor de edad

Producto del ataque, un menor de 8 años que se encontraba cerca del lugar resultó herido. De acuerdo con el jefe de la Divincri, José Tellez Palacios, el niño estaba a punto de ingresar al establecimiento de manera habitual cuando fue sorprendido con la violenta escena, así lo indicó para 24 Horas.

Las autoridades presumen que las causas del crimen estarían relacionadas a sicariato, puesto que la víctima no sufrió el robo de ninguna de sus pertenencias durante el atentado, sin embargo, no descartarían otras razones. Se supo que lograron incautar la moto lineal que utilizaron los delincuentes, quienes hasta el momento no han sido identificados por la Policía, que ya trabajan en las investigaciones del caso.

Canal de ayuda

