Paro del 14 de mayo: ¿qué gremios de transportes de Lima y Callao se harán presentes este miércoles?

Como muestra de rechazo ante el aumento de la criminalidad, la extorsión y el sicariato, gremios de transporte a nivel nacional acatarán un paro el 14 de mayo desde las primeras horas del día. Tanto en Lima y Callao, así como en los diversos departamentos del Perú, algunas organizaciones e instituciones ya anunciaron que también se sumarán a esta medida.

Durante esta jornada de protesta, los gremios de transporte público suspenderán sus operaciones y se movilizarán en las calles. A pesar de esta situación, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) no ha emitido hasta el momento un comunicado oficial sobre el horario de los servicios de transporte. Sin embargo, se espera que, como en ocasiones anteriores, las unidades de la ATU continúen operando con normalidad, garantizando el traslado de los ciudadanos que necesiten desplazarse por Lima y Callao.

Paro Nacional: ¿qué gremios participarán en Lima y Callao?

En Lima y Callao, según información recopilada por La República, los organismos que participarán además de los gremios de transporte son: Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), quienes se concentrarán a las 4 pm en la plaza Dos de Mayo; la Federación de empresarios de Gamarra ; gremios agrarios; Sutep y la Universidad Mayor de San Marcos.

Paro Nacional: ¿qué gremios participarán en las regiones?

Cusco

Los representantes de la Coordinadora Regional de Organizaciones Sociales del Cusco (CROSC) anunciaron que alrededor de once gremios y sindicatos acatarán activamente el paro de 24 horas convocado para este miércoles 14 de mayo. Los dirigentes sostienen que se movilizan en defensa de la vida y la paz, y contra la corrupción y el crimen organizado, acusando al actual Gobierno y al Congreso de no garantizar seguridad ciudadana ni desarrollo humano.

Puno

Las autoridades son de la zona sur de Puno, en sus distritos ellos se sumarán al paro. En cuanto en Juliaca, algunos gremios señalaron que se sumarán. Transportistas están divididos.

Arequipa

Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) confirmó este martes en conferencia de prensa que gremios de transporte no se plegarán a protesta. Para el 14 de mayo, en Arequipa habrá una protesta por el centro cerca de las 10 a.m. Es la FDTA, piden gasoducto, contra Tía María y también contra la inseguridad. No hay anuncio de suspensión de clases en colegios ni universidades.

Tacna

Los gremios de transporte no se suman. Educación y mercados funcionarán normalmente. Se monitorea Moquegua donde el Frente Anticorrupción se suma al paro.

Piura

El Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil, la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa), Gremio de Mototaxista, Sindicato Magisterial, el Comité sectorial de Agua y Alcantarilla de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre y la CGTP se sumarán a la movilización nacional de este 14 de mayo.

Trujillo

Sutep es el único gremio que ha confirmado al momento su participación.

Chiclayo

El Frente Unitario Regional de Lambayeque, que agrupa varios sindicatos y organizaciones, confirmó. Transporte no se suma.

Iquitos

CGTP se suma a movilización