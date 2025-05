Alejandro Ramos, conocido como Willy, nunca imaginó que el mar, su fuente de vida y pasión, le arrebataría tanto. A sus 56 años, Willy enfrenta las secuelas de un accidente laboral que le dejó una deformación corporal. Mientras buceaba a más de 30 metros de profundidad en busca de choros, un ascenso inesperado a la superficie afectó gravemente su salud, dejando consecuencias permanentes en su cuerpo.

La historia de Willy es única y su enfermedad está siendo estudiado por médicos del Centro Médico Naval, pero las posibilidades siguen siendo inciertas.

¿Cuándo ocurrió el accidente de Willy?

El accidente ocurrió a finales de 2013, cuando una hélice de una embarcación rompió la manguera de oxígeno de Willy, obligándole a subir rápidamente a la superficie. La rápida ascensión es peligrosa para los buzos, ya que el nitrógeno disuelto en sus cuerpos puede formar burbujas que obstruyen la circulación sanguínea, lo que puede resultar en un síndrome por descompresión. Sin embargo, Willy fue sometido a un ascenso apresurado y no cumplió con las pausas necesarias para una descompresión segura, lo que derivó en su actual condición.

Así, durante años, Willy fue víctima de una hinchazón gradual que afectó su cuerpo, deformándolo con enormes bultos en los brazos, pectorales y estómago. La inflamación no es solo visible, sino que le causa dolores intensos y le impide caminar con normalidad, mientras su pecho emite un silbido al respirar. Los médicos del Centro Médico Naval sospechan que la hinchazón no está relacionada con la enfermedad descompresiva, sino con una enfermedad rara que podría haber permanecido oculta hasta el accidente.

Expertos no saben exactamente a qué se debe la extraña enfermedad de Willy Foto: BBC Mundo

Willy sufre burlas por su condición física

Sin embargo, lo más devastador para Willy no es el dolor físico, sino la estigmatización que ha enfrentado por su apariencia. La vergüenza de salir a la calle y ser mirado como un 'monstruo' le provocó profundas depresiones. Según sus propias palabras: “Durante tres años he recibido llamadas de varias personas: ‘Estás hecho un monstruo, ¿cómo te has deformado?...’. Me entró una depresión... Que la gente te ponga calificativos y te vea con lástima... Pasaron ideas por mi cabeza...”, declaró a la BBC.

Lo que terminó por afectar profundamente a Willy fue una llamada telefónica de una antigua novia, quien, al verlo en el hospital, le dijo: 'Oye, te he visto en el hospital. ¡Pucha, que estás horroroso, cómo has quedado! ¡Pasu, macho! ¡Qué pena!'. Este comentario, lleno de desprecio, fue el golpe final para él y se sumó a su ya complicada situación.

Willy mantiene la esperanza de regresar al mar

A pesar de las adversidades, Willy sigue luchando por recuperar su vida y su cuerpo, confiando en que algún día podrá regresar al mar que tanto ama. Mientras tanto, sus días son más tranquilos, pasando tiempo con su familia en Pisco y en el puerto, donde los buzos retirados, como él, aún tienen que mendigar para sobrevivir. Como él mismo lo dice a la BBC: "Yo he tenido suerte de contar con el apoyo de mis hermanos, pero hay muchos como yo que no tienen ayuda. Lo único que nos queda es luchar."

¿Qué es la descompresión en el buceo?

El síndrome de descompresión, conocido comúnmente como 'mal de presión', se presenta cuando un buceador asciende demasiado rápido. Durante el buceo, los buceadores inhalan aire comprimido que contiene nitrógeno. A medida que descienden a mayores profundidades, la presión aumenta, lo que provoca que el nitrógeno se disuelva en los tejidos del cuerpo.