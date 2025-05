“El pueblo tiene el derecho de manifestarse” declararon los protestantes al ver que el gobierno no hace nada por su seguridad Foto: Andina | Foto: Andina

El gremio de Transporte Urbano de Cusco, ha confirmado que se suspenderán varios servicios. Estanislao Alegre, representante del gremio en la ciudad, afirmó que no solo los buses y custer del transporte público dejarán de operar, sino también los taxis, los servicios interprovinciales y el transporte turístico.

Alegre explicó a los medios de comunicación que este paro implica una paralización total de actividades, no una movilización, por lo que no habrá circulación de ningún tipo de transporte. Además, otros líderes del gremio aclararon que no se realizarán bloqueos de carreteras como en protestas anteriores, sino que se llevarán a cabo marchas y plantones en diferentes ciudades del país de manera pacífica.

¿Cuál es el motivo de qué Cusco se una al paro de transportistas?

Los principales reclamos de los manifestantes incluyen la viabilidad del Gasoducto Sur Peruano y la culminación de obras importantes como el Hospital Antonio Lorena y el Aeropuerto Internacional de Chinchero, que han sido postergadas por largo tiempo.

El paro tiene como objetivo expresar la inconformidad de la población ante varios problemas, como la creciente inseguridad ciudadana, la falta de infraestructura y la criminalización de las protestas. Los manifestantes resaltaron que las marchas serán una forma legítima de expresar sus demandas sin recurrir a la violencia.

En cuanto a la participación de Lima y Callao, el paro nacional surge tras el asesinato de 13 trabajadores mineros en Pataz, La Libertad, y cuenta con el apoyo de sectores como el Comité de Gremios de Transportistas del Perú, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Movimiento de Ciudadanos por la Vida, y representantes de comerciantes, mototaxistas y empresarios de Gamarra.

Por su parte, el gremio de transportistas urbanos formales, representado por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), aún no ha definido su participación. Su presidente, Marín Valeriano, señaló que tomarán una decisión tras reunirse con miembros del Congreso. En cambio, el sector informal, que incluye a taxistas, colectiveros y mototaxistas, sí se sumará al paro. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, confirmó que alrededor de 20,000 conductores dejarán de operar para unirse a la marcha.