Comerciantes amenazan a delincuentes con amarrarlos a un poste tras constantes ataques en mercado de Puno

La visita de compradores al centro comercial San Francisco, a dos cuadras del Mercado Central de Puno, casi todas las noches se entremezcla con la presencia de extranjeros armados con cuchillo en mano.

Estas escenas son casi repetidas y fueron captadas por cámaras de seguridad. El caso más escandaloso es el que se registró el 8 de marzo a las 21:45 minutos. A esa hora ingresaron al establecimiento al menos cinco ciudadanos, y dos portaban cuchillo en presunto estado de ebriedad. Los comerciantes cerraron sus puertas y tuvieron que pedir auxilio. Pensaban que los iban a acatar. No es la primera vez que se registra este tipo de escenas.

Denuncian poca presencial policial

Andrés Avelino, comerciantes se quejó de la poca presencia policial. Consideró que, si bien los miembros del orden son necesarios en el momento que el peligro, sostuvo que el problema es mayor. Alegó que el problema lo generaron los gobiernos que les dieron carta blanca para que los venezolanos ingresen con total libertad.

“Esos que les dan permiso ellos no sufren las consecuencias. Nosotros padecemos que lleguen extranjeros sin ninguna regulación. Todos los extranjeros son bienvenidos, pero no aquellos que vienen a asaltar. Si no se les compra dulces de manera continua te amenazan. A nosotros nos perjudica porque no podemos vivir en paz”, se quejó.

El problema es casi generalizado en la mayoría de provincias. En Juliaca, las rondas urbanas incluso se vieron obligados a retirar de todas las vías públicas a quienes vendían dulces y a advertir a los conductores si no les compraban o no les pagaban por limpiar su parabrisas, serían amenazados.