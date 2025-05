Treinta perritos son rescatados tras ser abandonados en SJL y buscan un hogar: "Están flacos y llenos de pulgas"

En el distrito de San Juan de Lurigancho, un grupo de 30 perritos buscan ser rescatados tras haber sido abandonado en condiciones deplorables. La Asociación Patitas Abandonadas, quienes denunciaron el hecho, han señalado para La República que los animales están en un estado crítico, algunos "flacos" y "llenos de pulgas". Asimismo, muchos carecen de esterilización.

La historia detrás de este abandono comenzó cuando la madre de la actual dueña de los perros falleció. "Ella anteriormente tenía entre seis, cinco perritos en la puerta de su casa", mencionó una de las voluntarias. Sin embargo, tras el deceso de la madre, los perros fueron desatendidos. "A raíz de que la mamá fallece, esos perritos se reproducen entre ellos mismos", explicó la rescatista.

Perritos buscan hogar: organización promueve adopción responsable

La situación de abandono de los 30 perritos empeoró cuando la hija de la señora, que actualmente se encuentra a cargo de los perros, tuvo que enfrentar una difícil situación personal. "Ella tiene un niño con síndrome de Down, y no le da tiempo", agregó la voluntaria. Aunque la señora había intentado alimentar a los perros, la cantidad de animales era excesiva, y no contaba con los recursos necesarios. "La señora les subía comida a todos los perros, pero sé que no es mucho, y para los 30 es demasiado", indicó.

Los rescatistas, quienes realizaron transmisiones en vivo a través de TikTok para información de la situación, confirmaron que los perritos presentan varios problemas de salud debido a la falta de cuidados adecuados. "Algunos están en motosos, algunos flacos, algunos llenos de pulgas", detallaron. Además, resaltaron que la mayoría de los perros son machos y carecen de esterilización.

La iniciativa de rescate busca no solo brindarles atención veterinaria y comida a los animales, sino también fomentar la adopción responsable. "Lo que buscamos ahorita es la ayuda. Necesitamos veterinarias para esterilizar, comida, pastillas, que es lo principal, que es lo que carecen estos perritos", expresó el rescatista.

¿Cómo puedo adoptar a algún perrito?

Para quienes deseen colaborar con la causa, se puede contactar a la Asociación Patitas Abandonadas al número 944152826. La organización está realizando transmisiones en vivo en TikTok para recaudar fondos y recursos para los perros.

Aunque los esfuerzos han comenzado, aún queda mucho por hacer. "Posiblemente hoy día, viernes 8 de mayo, saquemos a 10, pero necesitamos el apoyo de mucha gente, muchas transmisiones para que se puedan sumar a apoyar", mencionaron. También hicieron un llamado a la adopción de los perritos, ya que algunos se encuentran en mejores condiciones, pero aún requieren atención médica.

La situación destaca la importancia de la esterilización y la adopción responsable para evitar que más animales vivan abandonados y sin cuidados. Con el apoyo de la comunidad, Patitas Abandonadas espera ofrecerles una segunda oportunidad a estos 30 perritos que, aunque llegaron en malas condiciones, tienen el potencial de vivir una vida mejor.

