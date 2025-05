"Me quisieron matar": joven lanzado de puente peatonal en Los Olivos denuncia que agresores siguen libres

Rubén Sánchez, alumno de la UTP que fue arrojado desde el puente peatonal Yanbal, en Los Olivos, tras salir de clases, afirma que, pese a contar con imágenes del hecho, la Policía Nacional aún no ha logrado identificar a los agresores. El joven universitario, quien presenta lesiones graves tras el incidente, denuncia que delincuentes, además de agredirlo gravemente, le robaron sus pertenencias. "Perdí el conocimiento al caer. Si no fuera por el video, ni recuerdo como fui lanzado", afirmó la víctima en diálogo con Latina.

Alrededor de las 11:30 pm de la noche del pasado miércoles 30 de abril, Sánchez, de 27 años, se encontraba con un grupo de dos amigos cuando fue interceptado por siete jóvenes que lo lanzaron desde un puente de aproximadamente 2 metros de altura. "Me quisieron matar ese mismo día", sentencia,

No lograron atenderlo a tiempo

Según denuncia la joven víctima, luego del ataque quedó inconsciente, por lo que fueron sus amigos quienes alertaron a su madre del incidente. Al llegar a un centro médico cercano al incidente, el establecimiento le señaló que no podrían atenderlo hasta contar con la presencia de un familiar. "Pedían más de 2000 mil y tantos soles. El costo era elevado. [Por eso], me trasladaron a un hospital de Puente Piedra. Me cosieron recién como a las 5am", acotó Rubén, quien ha sido saturado con siete puntos en el ojo derecho.

En la misma línea, Sánchez también declara que presenta otras dolencias, como punzadas en el hombro y la pierna. Asimismo, debe aplicarse un analgésico para poder hablar. "ME duele horrible la cabeza. No puedo dormir tranquilo".

Ministerio Público inicia investigaciones contra los responsables

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos, a través de su primer despacho, ha iniciado investigaciones preliminares contra los responsables del delito de robo agravado, luego de que un universitario fuera lanzado desde un puente peatonal tras el hurto de su celular. Pese a ello, la familia denuncia que los asaltantes aún no han sido identificados.

La fiscal provincial Julhy León Paetán ordenó una serie de diligencias a cargo de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellas la toma de declaraciones al agraviado y a posibles testigos, el examen de integridad física de la víctima, la recolección de registros audiovisuales del hecho y la inspección técnico policial en la zona donde ocurrió el ataque.

